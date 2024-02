I troppi gol degli ex E Collina il più «cattivo»

Frugare dentro la storia di Inter-Juve vuol dire aprire un archivio di quasi 115 anni. Non è la classica più antica (la primogenitura è di Juve-Milan), ma la prima sfida di campionato è del 14 novembre 1909 (2-0 bianconero). 247 partite ufficiali tra campionato, coppe e spareggi, con 111 vittorie juventine e 74 nerazzurre tra scudetti, veleni e un'infinità di doppi ex, attualizzati stasera da Cuadrado e Audero, nerazzurri dal passato juventino.

Una sfida che ha in Omar Sivori il bomber con 13 reti, aiutato però dalla sestina realizzata contro la Primavera schierata per protesta dall'Inter nel 61. Alle sue spalle Peppino Meazza con 12 gol, di cui 2 segnati da ex con la maglia bianconera. Poi Boninsegna con 10: 7 nell'Inter e 3 nella Juve. 26 in tutto i gol degli ex, da quelli di Payer all'Inter nel 1913 a quello di Vidal alla Juve tre anni fa. Aldo Serena ha segnato da ex interista in maglia Juve e poi, tornato all'Inter, ha segnato altri 4 gol da ex ai bianconeri.

Pagliuca è il miglior portiere della sfida (tra quelli che hanno giocato almeno 10 partite) con 0.66 di media, davanti a Peruzzi (0.68), ma Szczesny li insidia a 0.75 (9 gol subiti in 12 presenze). E visto che spesso sono protagonisti anche gli arbitri, chiudiamo con i record di Lo Bello: 11 sfide dirette e 7 espulsioni, ma appena 2 rigori concessi. Più cattivo Collina: 4 rossi e 2 penalty in sole 4 partite. 33 gli espulsi dell'Inter, 29 della Juve e 2 allenatori cacciati per squadra: Simoni e Inzaghi da una parte e doppietta di Allegri dall'altra.