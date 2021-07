La frase choc del belga sull'Italia: "Trucchi del mestiere..."

Leonardo Spinazzola è stata l'unica nota stonata dell'Italia contro il Belgio nei quarti di finale di Euro 2020. Il laterale della Roma, operato oggi in Finlandia per la rottura del tendine d'achille, dovrà restare fuori 6 mesi per buona pace della nazionale azzurra e soprattutto del suo club, la Roma che lo riavrà probabilmente solo con l'anno nuovo. Durante il match Italia-Belgio, però, il suo infortunio non sembrava così grave come si è poi rivelato con l'ingresso in campo della barella che ne ha certificato l'entità.

Il post fuori luogo

I tifosi belgi non si sono comportati nel migliore dei modi nei confronti del giocatore italiano con fischi, cori e anche una bottiglietta lanciata a suoi indirizzo durante i soccorsi dello staff medico. Questo gesto ha generato rabbia e sgomento anche se a far scoppiare una vera e propria bufera sui social è stata una storia pubblicata su Instagram da un familiare del numero uno dei Diavoli Rossi Thibaut Courtois.

"Questi li chiamiamo trucchi del mestiere", la didascalia in accompagnamento al video postato con il povero Spinazzola a terra dolorante e con Thibaut e famiglia a pensare come in realtà il giocatore azzurro stesse simulando un infortunio per perdere tempo. Purtroppo la diagnosi ha smentito la famiglia del numero uno del Real Madrid che non ha postato direttamente la storia ma che non ha nemmeno preso una posizione in merito chiedendo scusa al giocatore della Roma che ha invece subito un gravissimo infortunio altro che una simulazione.

Ai belgi evidentemente la sconfitta meritata subita contro l'Italia non è ancora andata giù e dopo il vile comportamento nei confronti di Spinazzola ecco la frase al vetriolo nei confronti del giocatore della Roma direttamente su Instagram che si vanno perfettamente ad unire alle parole di Jan Vertonghen nei confronti degli azzurri: "L'Italia è buona squadra, lo dicono anche le statistiche. Ma non voglio fargli troppi complimenti, mi hanno fatto irritare nel finale. Lo so che queste sono scuse, dobbiamo pensare soprattutto ai nostri errori. È stata colpa nostra". Ormai i giochi sono fatti e domani l'Italia giocherà contro la Spagna senza il suo laterale "titolare" che sarà sostituito da Emerson Palmieri in origine dato per titolare di quella fascia con buona pace di Courtois e famiglia che dovranno vedere la partita, se lo vorranno, dal divano di casa possibilmente dopo aver porto le scusa al difensore azzurro.

