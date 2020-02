Le Iene colpiscono Bonucci. Il difensore della Juventus parla con i fantasmi

Leonardo Bonucci è il pilastro della Juventus di Maurizio Sarri e della nazionale italiana di Roberto Mancini e fino a questo momento, in quasi nove anni in bianconero, ha messo insieme 391 presenze e 26 gol al suo attivo in tutte le competizioni. Il 32enne di Viterbo è solito far cadere nella trappola del fuorigioco gli attaccanti avversari, ma questa volta è stato lui a cadere nella trappola delle Iene che gli hanno riservato uno scherzo terribile, paranormale.

Lo scherzo fatto a Bonucci andrà in onda nella puntata di domani sera ma nel frattempo le Iene hanno postato una piccola parte dello scherzo sul profilo Twitter del programma televisivo di Italia Uno. Le Iene hanno fatto credere a Bonucci che la sua nuova casa fosse infestata dai fantasmi.

Ad un certo punto dello scherzo si sente il difensore della Juventus seriamente provato e preoccupato da quanto sta accadendo nella sua abitazione: "Vuoi parlare con me, sono qui che ti ascolto. Dimmi tutto". E ancora: "Ma fammi capire, io sento le campane ma non capisco nulla", le parole di uno spaesato Bonucci che sembra essere incredulo in merito ma che comunque continua a proferire parola con queste presenze.

GIOVEDì A LE IENE: BONUCCI ACCHIAPPAFANTASMI@bonucci_leo19 cerca un contatto con i fantasmi che avrebbero invaso la sua casa nuova di zecca Non perdetevi lo scherzo di @sebagazzarrini al calciatore della #Juventus in onda giovedì dalle 21.20 su Italia1 pic.twitter.com/zm2kjUyFxI — Le Iene (@redazioneiene) February 19, 2020

Non è la prima volta che un calciatore finisce nel mirino del seguitissimo programma di Italia Uno, recentemente infatti era stato Stefano Sensi, in collaborazione con la fidanzata Giulia Amodio, a finire nel mirino delle Iene con uno scherzo perfido che aveva portato al pianto il talentuoso centrocampista dell'Inter e della nazionale italiana.

L'anteprima dello scherzo organizzato a Bonucci sta già diventando virale con i suoi tanti follower e non solo che non hanno perso tempo per commentare quanto visto sul profilo Twitter delle Iene. L'ex canterano dell'Inter sarà squalificato nel prossimo match di campionato contro la Spal ma sarà sicuramente in forma smagliante per l'andata degli ottavi di finale di Champions League in programma mercoledì 26 febbraio contro il Lione di Rudi Garcia. Servirà il miglior Bonucci per blindare la difesa sperando che il difensore dela Juventus si sia "ripreso" dallo scherzo paranormale organizzato dalle Iene.

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?