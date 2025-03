Tra iene maculate, giraffe, leoni e zebre sull'auto per chi non ama fermarsi mai

Ascolta ora 00:00 00:00

Metti 2 giraffe nello specchietto retrovisore che poi improvvisamente ti attraversano la strada con il loro incedere regale. E ti guardano incuriosite quando quasi le sfiori senza far rumore, con il motore Super Hybrid System del Suv cinese JAECOO 7 SHS che vira in elettrico lungo la strada bianca del safari nel Parco Natura Viva, a pochi km dal lago di Garda.

Un test drive davvero inconsueto, tra iene maculate, zebre, antilopi e leoni, millecinquecento animali di duecento specie, che si avvicinano incuriosite all'automobile del marchio Omoda & Jaecoo, gruppo Chery, progettata non soltanto per l'avventura ma anche per chi non ama fermarsi mai. Perché riesce a percorrere almeno 1200 km senza bisogno di stop per fare il pieno di benzina o di elettricità, merito dell'esclusiva motorizzazione SHS (Super Hybrid System) che permette non soltanto di muoversi in ogni situazione di traffico, ma anche di consumare come un diesel di ultimissima generazione con un'autonomia particolarmente estesa, che in alcuni test ha superato persino i 1400 km e i 100 km in elettrico.

Ma è anche sulle strade di tutti i giorni che la secondogenita JAECOO 7 SHS (la prima era la versione turbobenzina da 147CV) si fa notare per la sua personalità double face, non soltanto per la doppia motorizzazione ma già per il suo nome, una crasi tra le parole Jäeger (in tedesco significa cacciatore) e Cool (in inglese vuol dire di tendenza).

Per entrambi gli allestimenti Premium e Exclusive (in vendita a 38.900 euro e 40.900 euro) una silhouette minimalista ma imponente e squadrata dal profilo digradante che riduce però un po' la visibilità quando si è al volante, con la grande griglia anteriore esagonale a linee verticali e il logo oversize posizionato sul bordo superiore del cofano, che evocano proprio l'avventura, la natura selvaggia, la potenza, ma con dettagli raffinati come gli specchietti con inserti cromatici, le maniglie a filo estraibili elettricamente, la firma luminosa a tutta larghezza del retro che avvolge il logo. Dentro è il cielo in una stanza con il tetto apribile di oltre un metro quadro che avvolge l'abitacolo nella luce naturale, mentre di notte consente di vedere le stelle guidando in totale sicurezza.

E si viaggia sempre immersi in un habitat di grande comfort ambientale, merito della cabina autopulente con un impianto che si sblocca appena messo in moto per eliminare cattivi odori e che resta in funzione una volta spento il motore per eliminare umidità e batteri, merito del purificatore d'aria con ionizzatore che aumenta la quantità di ossigeno e rimuove le micro particelle. Come essere in una spa, o in una foresta.

RPas