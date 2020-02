Immobile scatenato: Ciro mette nel mirino il record di Higuain

La Lazio di Simone Inzaghi è inarrestabile come il suo bomber Ciro Immobile che con la doppietta di ieri alla Spal è salito a quota 28 reti stagionali in 28 apparizioni totali tra campionato, Europa League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Il 29enne di Torre Annunziata ha segnato la bellezza di 25 gol in 21 presenze di campionato, sei in più rispetto a Cristiano Ronaldo, nove in più rispetto a Romelu Lukaku ma con una partita ancora da recuperare: quella di mercoledì 5 febbraio che si disputerà allo stadio Olimpico contro l'agguerrito Verona di Ivan Juric.

La Lazio vola con il secondo miglior attacco della Serie A con 52 reti, dietro solo all'Atalanta che ne ha segnati 59, ed ha anche la seconda difesa del campionato con 20 reti al passivo, meglio della Juventus che ne ha incassati 21 e dietro solo all'arcigna Inter di Antonio Conte che di reti ne ha subite solo 18 in 22 giornate. Immobile ha segnato da solo quasi il 50% delle reti della Lazio, il 48,07% per essere precisi e di questo passo è orientato a toccare quota 40 in Serie A.

Higuain nel mirino

Immobile ha raggiunto la piena maturità calcistica dato che il prossimo 20 febbraio compirà 30 anni e ora non si vuole più porre limiti. Ciro è arrivato a quota 124 reti in Serie A così distribuiti: 92 in 125 presenze con la maglia della Lazio, 27 in 47 gettoni con la maglia del Torino e 5 quando era a Marassi, sponda Genoa.

Il centravanti della nazionale ha ora messo nel mirino Gonzalo Higuain capace di realizzare nel 2015-2016 36 gol in 35 partite di campionato con la maglia del Napoli quando in panchina c'era Maurizio Sarri. La proiezione porterebbe Immobile a toccare quota 40 battendo così il record del Pipita che dura da quattro anni. Il calcio, però, non è una scienza esatta e il bomber della Lazio lo sa bene anche se sognare per lui e per la sua squadra non è proibito. Immobile punta non solo a conquistare il titolo di capocannoniere in Serie A, già vinto due volte nel 2013-2014 con il Torino e nel 2017-2018 a pari merito con Mauro Icardi, ma anche la Scarpa d'Oro.

Inzaghi, Lotito e i tanti tifosi della Lazio si augurano che continui su questa strada anche perché le sue reti stanno permettendo ai biancocelesti di essere in vetta alla classifica a soli 5 punti dalla Juventus e a soli due punti dall'Inter. Se mercoledì sera i capitolini dovessero vincere contro il Verona si porterebbero addirittura a sole due lunghezze dalla Juventus battuta in campionato per 3-1.

La Lazio oltre a giocare un bel calcio ha anche la mente sgombra e solo una competizione da onorare dato che è uscita ai gironi di Europa League e ai quarti di finale di Coppa Italia per mano del Napoli di Gattuso. Non sarà facile detronizzare la Juventus e tenere a bada l'Inter ma con un Immobile così sognare è lecito.

