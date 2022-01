Cade e si spara: muore promessa del tiro a volo

Tregedia nel pisano, dove il 19enne Cristian Ghilli, giovane promessa del tiro a volo italiano e campione juniores di skeet, ha perso la vita a causa di un colpo partito accidentalmente durante una battuta di caccia.

Cosa è successo

Il terribile incidente si è verificato giovedì pomeriggio, mentre il ragazzo si trovava insieme a degli amici in un bosco di Montecatini Val di Cecina, in provincia di Pisa. Stando a quanto riferito sino ad ora, al termine dell'attività Cristian si sarebbe piegato per raccogliere da terra alcuni bossoli e proprio in quel momento, forse inciampando, sarebbe stato ferito da un colpo di fucile all'addome e alla mano. Tutto, dunque, fa pensare ad un evento accidentale.

Gli amici che si trovano con lui hanno assistito attoniti ed impotenti alla scena, senza poter fare nulla per il ragazzo. Immediata la chiamata ai soccorsi, intervenuti tempestivamente sul posto. All'arrivo degli operatori sanitari, il 19enne era già gravissimo ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Cecina, dove è stato tentato un disperato intervento chirurgico d'urgenza all'addome. Gli sforzi dei medici, tuttavia, non sono serviti: intorno alle ore 22, il cuore del ragazzo ha cessato di battere.

Le indagini ed il dolore della famiglia

Per quanto appaiano chiare le dinamiche dell'incidente avvenuto nel bosco di Montecatini Val di Cecina, al momento sono in corso le indagini da parte dei carabinieri, intenzionati a non lasciare alcun dettaglio. Grande il dolore della famiglia di Cristian, dei suoi amici,della sezione Federcaccia di Capannori e della società all'interno della quale gareggiava il 19enne.

Nato a Pontedera nel 2002, Cristian era una giovane promessa del tiro a volo, specialità skeet. Basti pensare che Andrea Benelli, ex campione olimpico, lo aveva voluto come membro della squadra italiana ai campionati del mondo di Lima (Perù). In quell'occasione, il ragazzo aveva ottenuto ben tre medaglie.