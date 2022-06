Incidente al Mugello: morto motociclista di 35 anni

Un grave incidente in pista all'autodromo del Mugello: morto un motociclista trasportato in ospedale. L'incidente è avvenuto intorno alle 11 durante le prove libere in vista delle gare di Coppa Italia di moto fissate per questo fine settimana: coinvolti due piloti.

Secondo le riscostruzioni uno dei due ha rallentato per rientrare ai box ed è stato centrato dall'altro pilota che imboccava il rettilineo del traguardo. Tempestivo l'intervento del personale medico del circuito con tre auto mediche intervenute, che ha permesso la momentanea stabilizzazione dei due feriti, nonché il successivo trasporto del pilota più grave in eliambulanza presso il Policlinico di Careggi. Subito sottoposti alle cure mediche purtroppo non c'è stato nulla da fare per il pilota che aveva riportato le lesioni più serie: è deceduto quattro ore dopo l'incidente, attorno alle 15. Proseguono, invece, le terapie per il secondo pilota. Per motivi di privacy non sono stati ancora comunicati i nomi dei due piloti.

Stando agli ultimi aggiornamenti si tratterebbe di un 35enne residente in Lombardia il motociclista deceduto. Ha 39 anni invece il motociclista ferito in modo grave, che ha riportato un politrauma ed è ora ricoverato all'ospedale di Careggi in prognosi riservata. Il 35enne è stato poi trasportato con l'elisoccorso a Careggi dove è successivamente deceduto, l'altro ferito è stato trasferito in ambulanza prima all'ospedale di Borgo San Lorenzo e poi al policlinico fiorentino. Torna alla memoria l'incidente avvenuto il 9 maggio dello scorso anno, sempre al Mugello, in cui perse la vita il pilota di 59 anni, Stelvio Boaretto, impegnato nel Trofeo italiano amatori, categoria 1000 Avanzata.

Segui già la nuova pagina Sport de ilGiornale.it?