Inghilterra-Germania, la storia continua in Champions

Un dominio, assoluto ed equilibrato. Premier League e Bundesliga si stanno imponendo in Champions League. I club provenienti da Inghilterra (10 vittorie in 12 gare) e Germania (8 successi) stanno dettando legge nella massima competizione europea. Tutti, nessuno escluso. Al punto che hanno completamente rubato la scena a Serie A, Liga e Ligue 1, gli altri tre grandi campionati d'Europa.

Impressionante, per esempio, la cavalcata del Bayern Monaco, campione in carica: tre partite, tre vittorie, 12 gol fatti e 3 subiti. Il tutto in un girone con avversari di livello come Atletico Madrid e Salisburgo (oltre alla Lokomotiv Mosca). La curiosità, però, è che oltre ai bavaresi anche le altre tedesche sono in testa al proprio girone. Il Borussia Dortmund, con 6 punti, guida la classifica davanti a Lazio, Bruges e Zenit. Sorprendente il Borussia Moenchengladbach: inserito in quarta fascia e ritrovatosi nel raggruppamento con Inter, Real Madrid e Shakthar, è in testa da solo con 5 punti. L'ultima tedesca che partecipa alla competizione è il Lipsia di Nagelsmann, che è sì secondo (per differenza reti), ma a pari punti con il Manchester United primo. Nell'unico girone condiviso da un club di Bundesliga e uno di Premier non c'è una vera capolista.

Le altre inglesi (Liverpool, Chelsea e Manchester City), hanno totalizzato, insieme, 25 punti su 27. Nell'unico raggruppamento orfano di squadre tedesche inglesi (quello G della Juventus) in testa alla classifica c'è il Barcellona. Fra le sorprese, arrivati a metà del cammino della fase a gironi, c'è il Lipsia: mercoledì i tedeschi hanno battuto 2-1 il Psg privo (fra gli altri...) di Mbappé, Neymar, Icardi e Verratti.

La squadra francese, inoltre, ha vissuto una vigilia davvero particolare. Ben 11 giocatori sono rimasti bloccati in un ascensore dell'albergo che li ospitava. L'inconveniente, durato circa un'ora, è stato raccontato da Kurzawa con delle storie su Instagram. Oltre a lui sono rimasti intrappolati anche Kimpembé, Paredes, Kean, Di Maria, Marquinhos, Fadiga, Diallo, Gueye, Dagba e Ruiz-Atil. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per liberarli. Il giorno dopo, anche la sconfitta che ha fatto scivolare i parigini al terzo posto in classifica. Con il Lipsia che ha così agganciato il Manchester United in testa. Dimostrando che Premier e Bundesliga al momento dominano. Ma fra club tedeschi e inglesi regna l'equilibrio.