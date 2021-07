Gli inglesi rosicano: il gesto con la medaglia

Uno dopo l'altro si sfilano via la medaglia dal collo dopo averle ricevute dal presidente della Uefa Aleksander Ceferin. Lo hanno fatto i giocatori inglesi, durante la premiazione dopo la finale degli Europei 2020, Inghilterra-Italia.

Una delusione troppo grande, per i i calciatori dell'Inghilterra, che avevano cullato a lungo il sogno di conquistare l'Europeo davanti al proprio pubblico nello storico stadio di Wembley. Il gol del terzino del Manchester United, Luke Shaw si dimostra soltanto illusorio. Gli Azzurri con un grande secondo tempo recuperano lo svantaggio grazie ad un gol di Leonardo Bonucci. Si decide tutto alla lotteria dei calci di rigore, che si dimostra emozionante come non mai. All'errore iniziale di Belotti, segue il palo di Rashford. L'Italia segna prima con Bonucci poi con Bernardeschi. Poi spreca un incredibile match point con Jorginho ma gli inglesi non segnano più e l'ultimo errore di Saka, respinto da Donnarumma, regala all'Italia la vittoria finale.

Un epilogo crudele, evidentemente troppo difficile da accettare per i calciatori inglesi, che hanno mostrato tutta la loro delusione al momento della premiazione. Al momento di ricevere la medaglia del secondo posto dal presidente della Uefa, Aleksander Ceferin hanno preferito sfilarsi il riconoscimento dal collo. Un gesto innanzitutto anti-sportivo, uno dei tanti visti nella giornata di ieri, che non rende onore al merito dei vincitori e che soprattutto non rende merito agli inglesi stessi. I ragazzi di Southgate sono stati protagonista di un grande Europeo e dovrebbero essere fieri del loro cammino. Del tutto diverso invece quanto accaduto nei giorni scorsi in Coppa America. Tutti i componenti del Perù hanno tenuto al collo la medaglia del quarto posto nel corso della premiazione della ''finalina'' vinta dalla Colombia per 3-2. Questa sì che è una bellissima lezione di sportività.

La delusione degli inglesi

Il ct inglese Gareth Southgate, parla dopo la sconfitta contro l'Italia: "Hanno dato tutto in questa gara e in tutto il torneo. Sono una squadra che hanno dato alla Nazione grandi emozione. Siamo devastati da come è andata, è difficile trovare parole adesso ma abbiamo dato tutto. Chi ha sbagliato i rigori? Li abbiamo provati in allenamento, è una mia decisione, i rigori si segnano o sbagliano. Abbiamo tirato coi migliori rigoristi in campo". Gli fa eco dopo poco Harry Kane, raggiunto dai microfoni della Bbc: "Non avremmo potuto fare di più. Perdere ai rigori è la sensazione peggiore del mondo, ma abbiamo fatto un gran torneo e dobbiamo uscirne a testa alta. Farà male per un po', ma siamo sulla strada giusta".

Segui già la nuova pagina Sport de ilGiornale.it?