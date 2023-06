Inglesi squalificati e staffetta azzurra d'argento

Italia in (vi)Sibilio. La seconda giornata degli Europei a squadre di atletica è nel segno di Alessandro Sibilio. Il giovane napoletano ha vinto in scioltezza la gara dei 400 metri ostacoli correndo in 4814 e regalando punti preziosi alla causa azzurra dell'ex Coppa Europa. Un dominio del campano che ha battuto l'estone Rasmus Magi (argento con 4863) e il turco Ismail Nezir (bronzo con 4884). Che bello rivederlo così grintoso, dopo un paio di anni sfortunati a causa di un infortunio serio che lo ha tolto dalle piste nel 2022. Per l'atletica italiana si tratta già della quarta medaglia d'oro ai Giochi Europei. Ma sono arrivati anche altri podi pesanti. Il pomeriggio di gare, infatti, si è aperto con il secondo posto di Mattia Furlani nel salto in lungo. Il giovane rampante della nostra atletica è planato fino ai 7.97 metri. Lo ha battuto soltanto il greco Miltiadis Tentoglou, campione olimpico in carica, oro con 8.34. Il bronzo è andato allo svizzero Simon Ehammer con 7.95. Il secondo argento di giornata porta la firma di Ayomide Folorunso. Ancora ostacoli, ancora 400 metri. L'azzurra di origini nigeriane ha tagliato la linea del traguardo in 5479, battuta soltanto dalla tedesca Carolina Krafzik, medaglia d'oro in 5447 mentre bronzo per l'olandese Cathelijn Peeters (5497).

A chiusura di giornata, però, sono arrivati gli ultimi due podi. Prima con Ottavia Cestonaro che, al suo secondo tentativo, ha realizzato un balzo da 14.09 metri e si è messa al collo il bronzo nella gara del triplo (tra gli uomini venerdì aveva trionfato Tobia Bocchi). Oro per l'ucraina Maryna Bekh-Romanchuk con 14.58, argento per la turca Tugba Danismaz (14.16m). Infine, il pathos della 4x100 metri, che all'ultimo ha perso Fausto Desalu, infortunatosi nel riscaldamento, sostituito in terza frazione da Marco Ricci. Un guaio fisico che ha scombinato i piani della staffetta a pochi minuti dal colpo di pistola. Il quartetto Lorenzo Patta, Samuele Ceccarelli (l'oro dei 100 metri individuali), Marco Ricci e Filippo Tortu ha chiuso in 3847, preceduti da Germania (oro in 3834) e Gran Bretagna (3844), poi squalificata per un'invasione di corsia nella terza frazione. Alla fine un bell'argento, davanti anche alla Francia (38"51), nella finale B. Italia che, a una giornata dal termine, conserva il primato nella classifica a squadre con 294 punti, 35.5 più dei padroni di casa della Polonia.