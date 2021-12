Insigne, Dybala & C. l'orgia di parametri zero

Odissea nel 2022. Mai come nel nuovo anno ci saranno talenti e campioni in scadenza di contratto. L'occasione giusta per molti presidenti per regalarsi un colpo di mercato da copertina. Ce n'è davvero per tutti i gusti. A partire dal capitano del Napoli Lorenzo Insigne, solleticato dall'offerta monstre del Toronto che ha messo sul piatto un quinquennale da 11 milioni a stagione. Un rilancio clamoroso rispetto alla prima offerta presentata a novembre (triennale da 8 milioni annui), anche se il fantasista non ha ancora sciolto le riserve. La sensazione è che il Diez non sia del tutto convinto di remixare la celebre hit "Tu vuo' fa' l'americano" di Renato Carosone e aspetti una mossa del Napoli. Se De Laurentiis dovesse garantire un quadriennale alle attuali condizioni (4,6 milioni più bonus), Lorenzinho potrebbe restare in azzurro. Da un fantasista all'altro: in casa Juve (pronto il rinnovo di Cuadrado, in stand-by quello di Bernardeschi) continua la telenovela Dybala. Ogni giorno escono le voci più disparate, meglio fare chiarezza: i bianconeri hanno procrastinato ogni discorso e firma a febbraio, ma la Joya non sta dialogando con altre società. Tradotto: ha avuto garanzie che il rinnovo fino al 2026 arriverà. Alle cifre pattuite in autunno (8,5 milioni più 1,5 di bonus a stagione)? Vedremo.

Restando nella città torinese, c'è un altro attaccante a scadenza: Belotti ha detto no al rinnovo col Torino (Cairo gli aveva offerto un quadriennale da 3,2 milioni annui più bonus) e aspetta una big. Parametri zero che tengono banco anche in casa Inter, dove vanno risolte le questioni Brozovic, Perisic e Handanovic. Per il regista siamo in dirittura per il prolungamento al 2025 (stipendio da 6 milioni più premi), mentre per l'esterno pronto un biennale da 4 milioni annui più premi. Basteranno? Probabilmente servirà un ulteriore sforzo, visto che il croato chiede un triennale da 6 milioni; mentre al capitano Suning propone un rinnovo annuale con decurtamento dell'ingaggio dagli attuali 3,5 a 1,5-2 milioni. D'altronde nel progetto interista il nuovo portiere titolare sarà Onana (quadriennale da 3 milioni annui), che arriverà a zero dall'Ajax.

Da una sponda all'altra del Naviglio, dove il Milan ha Romagnoli e Kessie in regime di svincolo. Al centrale è stato prospettato il rinnovo fino al 2026 con riduzione del salario (dagli attuali 5 milioni più 1 di bonus a 3-3,5 più 1 bonus). Lavori in corso per trovare la quadra, che appare improbabile da raggiungere con l'ivoriano. Kessie in estate aveva promesso di firmare il rinnovo al rientro dalle Olimpiadi e invece il suo agente ha sparato alto. Probabile un addio in stile Donnarumma e Calhanoglu per il Presidente, cercato da Tottenham e PSG. Paratici in pressing e più deciso al momento del collega Leonardo, che sogna Pogba come innesto a zero. Chi invece potrebbe fare i bagagli da Parigi è Mbappè, tentato dall'assalto del Real Madrid (Perez ci prova pure per Rudiger del Chelsea e prepara il rinnovo annuale per Modric). Prima però ci sarà il faccia a faccia in Champions. Incroci pericolosi...