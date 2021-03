"Tuo figlio deve morire di cancro". Quell'insulto choc dopo la sconfitta

I social network, molte volte purtroppo, si trasformano in una fucina d'odio. Ne sa qualcosa l'attaccante nigeriano del Crotone Nwankwo Tochukwu Simy vittima di insulti choc al termine di Crotone-Bologna terminata con il punteggio di 2-3. I calabresi, avanti per 2-0 grazie ai gol di Messias e proprio di Simy, si sono poi fatti raggiungere e superera dalla squadra di Sinisa Mihajlovic che si è così portata a casa i tre punti.

Insulti da brividi

I personaggi famosi, della televisione, del mondo dello spettacolo o dello sport sono spesso presi di mira dagli haters e questa volta come detto è toccato a Simy che ha però deciso di denunciare questi insulti choc postando il tutto sui social con una storia su Instagram: "In Nigeria si deve propagare la peste bubbonica, zingaro di m..., godo che tuo figlio muore per cancro al pancreas" . Questo il terribile insulto ricevuto dal 28enne nigeriano che ha però deciso di fatto di esporre alla gogna mediatica il leonea da tastiera in questione: "Facciamolo diventare famoso perché se lo merita".

Non è la prima volta che si verifica un episodio del genere e proprio in casa Crotone con Adam Ounas, algerino in prestito dal Napoli, che due settimane prima era stato oggetto di insulti a stampo razziale. "Ma è giusto tutto questo?" , si era chiesto l'ex giocatore del Napoli trovando poi il pieno appoggio e solidarietà da parte del club calabrese che aveva pubblicato un comunicato per esprimere la sua vicinanza al calciatore.

I numeri di Simy

Simy con la rete realizzata ieri al Bologna, che non è purtroppo servita a nulla ai fini del risultato finale, sale a quota 13 reti in campionato e diventa il giocatore nigeriano più prolifico in un'unica stagione del campionato di calcio italiano. Obafemi Martins con l'Inter si era fermato a quota 12 reti.

Nella passata stagione il gigante classe 1992 si era anche laureato capocannoniere in serie B con 20 centri ma per il momento le sue reti non stanno aiutando il Crotone sempre più ultimo in classifica e con lo spettro della retrocessione nel campionato cadetto sempre più vicino. Dieci le partite da disputare fino al termine della stagione. e soli 15 punti messi insieme dalla squadra di Serse Cosmi che è al momento distante 8 punti dal quartultimo posto che vuol dire salvezza

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?