Inter antiConte. Dea sorpassata Real in Barça: trema Ancelotti

Le due di testa non si fermano. Il Napoli fa 47 ma, a differenza della smorfia (o' muorto), è vivo e consolida il primato. Aurelio De Laurentiis ha indovinato il film da Oscar, sa di avere scelto, dopo mille gag, l'allenatore giusto e, nel calcio mercato, può incassare oltre 100 milioni dalla vendita dei due eroi dello scudetto, Osimhen e Kvaratskhelia, avendo preso già l'idolo del presente e del futuro, David Neres. Conte, restando nel lessico napoletano, chiagne e fotte, finge delusione e chiede immediate alternative, Billing il primo acquisto. Lo merita per come ha rilanciato il gruppo e rialzato la temperatura della città. L'Hellas ha appena tentato ma si è poi arreso. Anche l'Inter ha sofferto il mal d'Arabia ma la vittoria sul Venezia risolleva dagli affanni Inzaghi e garantisce i tre punti negati ad Atalanta, Milan e Juventus, frenati dal fattore Musk-X. Le indicazioni ribadiscono la forza dei campioni d'Italia, al di là del brusio di mercato che riguarda alcuni nerazzurri, Frattesi per dire, o le voci, quelle pesanti, sulla collusione, dei suoi tesserati, con il tifo criminale. Il campo non offre segnali di brillantezza ma il calendario preannuncia tre impegni successivi non irresistibili, Bologna-Empoli-Lecce e, prima della trasferta in Salento, la Champions league a Praga contro lo Sparta. Il pareggio della Roma a Bologna all'ultimo rigore premia eccessivamente la squadra di Ranieri involuta nel ritmo di gara e nelle idee di gioco, la squadra resta incompiuta con 5 punti in meno della modesta scorsa stagione nella quale la staffetta Mourinho-De Rossi non aveva portato nulla oltre il sesto posto. Oggi la Fiorentina a Monza può superare la Juventus mettendola fuori dalla zona Champions, questa non è più una notizia ma se venisse ribadita nel tempo porterebbe ad una svolta clamorosa.

Nella finale della supercoppa spagnola a Gedda figuraccia mondiale del Real travolto 5 a 2 da un grande Barcellona. Momento critico per Carlo Ancelotti, superato nella Liga dall'Atletico Madrid e due volte umiliato dai catalani. Valigie pronte, con Florentino Perez tutto è possibile.