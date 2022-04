Inter, B&B da bis. Juve, coppia a termine

Dybala e Vlahovic si vogliono bene, di sicuro calcisticamente. Nedved e Allegri probabilmente si sopportano e nulla più. Mentre, spostando l'attenzione sull'Inter, Barella e Brozovic sono intoccabili: se stanno bene, giocano sempre e la Beneamata se ne giova non poco. È il gioco delle coppie di Juventus e Inter, andato in scena sabato: tutte e tre hanno festeggiato la vittoria, pur se è vero che la scenetta che ha visto protagonisti Nedved e Allegri potrebbe lasciare qualche ombra sul rapporto tra i due. Che, già ai tempi del primo divorzio del tecnico livornese dalla Juve, non pareva granché: secondo alcuni spifferi molto circostanziati, era stato infatti l'ex Pallone d'Oro a convincere Agnelli a imboccare una strada nuova e quindi a mettere sotto contratto Sarri. Basta con il calcio speculativo e avanti con lo spettacolo: quindi, la restaurazione voluta dallo stesso presidente bianconero. Di tensioni tra Allegri e Nedved non si è poi più sentito parlare, salvo arrivare al botta e risposta di Cagliari: «Non so che complimenti abbia sentito Allegri dopo il ko contro l'Inter le parole del ceco nel prepartita -. Conta solo vincere, lo so bene». Quindi, nel momento della sostituzione tra Dybala e Kean, lo stesso Nedved sorpreso dalle telecamere di Sky mentre gesticolava, pare non gradendo il cambio. Allegri se l'è poi cavata con una risata nervosa.

Chi invece non avrà tempo a disposizione è la coppia Vlahovic-Dybala: per quanto ben assortita in campo e potenzialmente devastante, non sarà replicata la prossima stagione e chissà se la scelta pagherà. Di sicuro i due in campo si sono cercati e piaciuti fin dalla prima volta, scambiandosi assist e favori: a Cagliari un cioccolatino della Joya ha mandato in porta DV7, il quale ha ringraziato il compagno con un abbraccio quasi interminabile che sprizzava rammarico da tutti i pori, nella consapevolezza che tra qualche mese la stessa scena non si potrà ripetere. Di sicuro, i 548' (sparsi in 8 partite) passati finora insieme sul campo resteranno un'opera incompiuta: quelli che seguiranno porteranno in dote al massimo un piazzamento Champions e la Coppa Italia.

Salvo colpi di scena, saranno invece ancora fianco a fianco l'anno prossimo (ma non solo) Marcelo Brozovic e Nicolò Barella: imprescindibili nell'Inter di Simone Inzaghi, che appena può se li coccola e li spedisce in campo, consapevole di non poter fare a meno delle geometrie del primo e della grinta del secondo. Non a caso, il rientro del croato (contratto appena rinnovato fino al 2026) ha permesso all'Inter di accelerare nuovamente e di ottenere due vittorie di fila. E grazie alla frenata continua del Milan e al crollo del Napoli, è tornata padrona del proprio destino nella corsa scudetto.