Inter, a breve fumata bianca per Dybala. Ecco chi entra e chi esce dalla porta nerazzurra

L'incontro tra l'entourage di Paulo Dybala e l'Inter è stato produttivo tanto che la classifica fumata bianca per rendere ufficiale l'affare potrebbe essere ratificato tra lunedì 20 giugno e martedì 21 giugno, come riporta Tuttomercatoweb. Mancano solo gli ultimi dettagli da definire, con l'argentino che si legherà ai nerazzurri per i prossimi 3 o 4 anni a 6 milioni di euro più bonus. Simone Inzaghi avrà dunque un attaccante che andrà a completare il pacchetto già formato da Lautaro Martinez, Joaquin Correa e Edin Dzeko, senza dimenticare che nella mente di Marotta e Ausilio c'è sempre il colpo Romelu Lukaku, che darebbe ai nerazzurri un reparto offensivo davvero impressionante.

La dirigenza dell'Inter sta lavorando anche per portare alla corte di Inzaghi un difensore e tutti gli indizi portano a Gleison Bremer del Torino, anche se sul brasiliano c'è forte la concorrenza dei cugini del Milan. A destra Raoul Bellanova del Cagliari è un nome caldo mentre sulla sinistra si sonda Andrea Cambiaso del Genoa. Infine, come vice Brozovic piace Kristjan Asllani dell'Empoli. C'è l'intesa con il calciatore albanese c'è ma manca l'ok dell'Empoli che valuta il suo giovane talento 15 milioni di euro, con l'Inter che vorrebbe inserire nella trattativa una parte cash e una contropartita tra Satriano ed Esposito. Questi acquisti più quelli già certi del portiere André Onana e di Henrix Mkhytarian andranno a rinforzare la rosa nerazzurra.

Capitolo cessioni

Ovviamente non ci saranno solo acquisti in casa Inter, che dovrà giocoforza sfoltire la rosa. Andrei Ionut Radu sarà sicuramente ceduto e non solo per l'errore contro il Bologna. In difesa hanno già lasciato Andrea Ranocchia e Aleksander Kolarov per fine contratto mentre Alessandro Bastoni e Milan Skriniar al momento sono considerati incedibili. A meno di offerte clamorose.

Stefan De Vrij, invece, che andrà in scadenza il 30 giugno del 2023 (arrivato a parametro zero 4 anni fa) potrebbe essere sacrificato per mettere a posto i conti per non meno di 20-25 milioni di euro. L'olandese verrebbe inserito nell'affare per riportare Lukaku in nerazzurro ma occhio anche a Denzel Dumfries, il cui valore si aggira attorno ai 40 milioni di euro, che potrebbe essere il punto di incontro tra Inter e Chelsea.

A metà campo hanno già lasciato Matias Vecino e Arturo Vidal (manca solo ufficialità) mentre su Roberto Gagliardini e Stefano Sensi saranno fatte delle valutazioni anche perché il Monza è forte sul secondo, valutato circa 15 milioni di euro. I neopromossi hanno già riscattato il portiere Di Gregorio per 4 milioni e puntano a fare lo stesso con il difensore Pirola 5 milioni di euro. Piace anche Andrea Pinamonti, che dopo la buona stagione all'Empoli è valutato 25 milioni di euro.

Se Marotta e Ausilio riusciranno a fare cassa, circa 50-60 milioni di euro, "cavandosela" con le cessioni di Pinamonti, Esposito, Satriano, De Vrij o Dumfries (nell'ambito dell'operazione Lukaku) e magari anche Correa, avranno fatto un vero e proprio capolavoro rinforzando la rosa con ben sette acquisti, che al momento si dividono tra reali, potenziali e difficili. Onana certo, Mkhitaryan, Bellanova, Asllani, Dybala e uno tra Bremer e Milenkovic potenziali più Lukaku (difficile ma non impossibile).