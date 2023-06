Inter, Brozo d'Arabia. Ora balla Onana

Chiamatelo pure Marcelo d'Arabia. Un addio Epic quello di Brozovic all'Inter dopo 9 anni. Ai titoli di coda la sua avventura nerazzurra. Nelle prossime ore attesa la fumata bianca con i sauditi dell'Al Nassr di Cristiano Ronaldo. Un'offerta faraonica quella recapitata al regista croato: ingaggio da 20 milioni netti a stagione fino al 2026 più un bonus alla firma di 4 milioni. Difficile dire di no, anche se Brozo sognava il Barcelona come ideale prosecuzione ai massimi livelli della sua carriera. E invece sarà l'ennesima stella del calcio europeo ad essere colonizzata dai petrodollari arabi. Pronti anche 23 milioni per l'Inter che conta di far cassa a breve anche con la cessione di Robin Gosens all'Union Berlino per 15 milioni. Denari fondamentali per dare la caccia a Davide Frattesi (Sassuolo) ed evitare il rilancio del Milan, piombato sul centrocampista romano dopo la vendita di Sandro Tonali al Newcastle.

A proposito di investimenti sull'asse Inghilterra-Italia: il Manchester United prepara la prima offerta ufficiale per Onana (pronti 50 milioni). L'Inter potrebbe reinvestire parte del ricavato sul sostituto (in lizza Sommer, Di Gregorio, Musso e Mamardashvili) destinato il rimanente su Romelu Lukaku. Il Chelsea, infatti, non vuole più cedere in prestito i propri esuberi e punta a monetizzare tra i 40 e i 50 milioni dalla partenza di Big Rom, che spinge per tornare a Milano dai nerazzurri.

Da una sponda all'altro del Naviglio, dove il Milan ha alzato il pressing per arrivare ad Arda Guler del Fenerbahce, mentre per la mediana resta viva la pista Florentino (Benfica). Molto attiva anche la Juventus: il capo-scout bianconero Matteo Tognozzi è in Romania per seguire l'Europeo Under 21 e i principali talenti della manifestazione. Occhi puntati su Fabiano Parisi (Empoli). Da registrare poi la secca smentita dell'agente di Federico Chiesa (Fali Ramadani) sulle voci riguardanti le esose richieste per rinnovare: «Non abbiamo mai chiesto uno stipendio da 8 milioni a stagione alla Juve». Intanto il Newcastle ha sondato il terreno per Vlahovic. Infine attesa per mercoledì la firma di Luis Enrique come nuovo allenatore del PSG (contratto fino al 2025): per l'attacco la prima scelta é Osimhen (Napoli). Per strapparlo a De Laurentiis servono però 150 milioni.