Adesso scatta l'allarme all'Inter Un "tris" ora può rovinare tutto

L'Inter di Antonio Conte è attesa da un tour de force impressionante tra oggi e il 28 febbraio. Il ritorno delle semifinali di Coppa Italia contro la Juventus di Andrea Pirlo aprirà le danze con i nerazzurri che devono ribaltare l'1-2 subito nella gara d'andata a San Siro. Raggiungere la finale del trofeo nazionale darebbe poi slancio per un trittico di partite di campionato davvero difficili e impressionanti.

Tornando alla Juventus, però, l'Inter dovrà compiere una vera e propria impresa dato che negli ultimi nove precedenti contro i bianconeri ha vinto solo una volta, per 2-0 lo scorso 17 gennaio, poi solo vittorie della Vecchia Signora e pareggi. Allo Stadium, poi, l'Inter non passa da quasi nove anni quando nel novembre del 2012 vinse 1-3 con doppietta di Milito e gol di Palacio. Negli otto precedenti finora giocati dal 2013 ad oggi sei vittorie per la Juventus e due soli pareggi.

Tris d'inferno

Domenica 14 febbraio l'Inter ospiterà la Lazio di Simone Inzaghi, la squadra più in forma del momento in Serie A, che viene da 7 vittorie consecutive con un Ciro Immobile più in forma che mai e autore di 14 reti in campionato al pari di Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic e a meno due dall'attuale capocannoniere della Serie A Cristiano Ronaldo. Contro i biancocelesti sarebbe ottimale una vittoria per arrivare allo scontro diretto contro il Milan ad un massimo di due lunghezze di distanza, se i rossoneri vinceranno il loro match a domicilio contro lo Spezia di Vincenzo Italiano.

Tre giocatori dell'Inter, però, dovranno fare particolare attenzione contro la Lazio perché diffidati e si tratta di tre pezzi da novanta: Alessandro Bastoni in difesa, Nicolò Barella e Marcelo Brozovic a centrocampo. Conte dovrà cercare di fare strategia per evitare di perdere i due giocatori più forti e decisivi a metà campo ma anche il suo regista difensivo. Il turnover potrebbe essere un'arma al bagaglio del tecnico leccese ma contro una Lazio così in forma bisognerà schierare la miglior formazione possibile.

Il derby contro il Milan del grande ex Stefano Pioli rappresenta poi un punto di svolta cruciale: un pareggio lascerebbe tutto invarito mentre una vittoria rossonera potrebbe aver contraccolpi psicologici importanti sull'Inter che a sua volta in caso di successo vendicherebbe la sfida d'andata minando molte certezze del Diavolo. Infine, il 28 febbraio i nerazzurri ospiteranno il Genoa rinato grazie alla cura di Davide Ballardini.

I rossoblù stanno pian piano risalendo la classifica e nell'ultimo turno di campionato hanno fatto lo scalpo ad una big come il Napoli di Gennaro Gattuso sconfitto per 2-1 grazie alla doppietta dell'ex indemoniato, Goran Pandev. Uscire indenne da questo tour de force permetterebbe ai nerazzurri di affrontare gli ultimi tre mesi con una consapevolezza maggiore dei propri mezzi ad una squadra che sta combattendo anche contro i rumors esterni per quanto concerne la possibile cessione della società da parte di Suning.

