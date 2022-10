Inter-Chelsea, accordo per la permanenza di Lukaku in nerazzurro

L'Inter ritrova Romelu Lukaku che dovrebbe andare in panchina contro la Fiorentina dopo quasi due mesi di stop e 11 gare saltate tra campionato, 7, e Champions League con 4. Il belga ha finalmente recuperato dall'infortunio ai flessori della coscia sinistra, rimediato lo scorso 28 agosto, e ora è abile e arruolabile per queste ultime cinque partite di Serie A e le due di Champions prima della sosta forzata per il Mondiale in Qatar. Per l'ex Chelsea, Manchester United ed Everton, dunque, il suo rientro in campo sarà un piccolo e fondamentale rodaggio in vista del Mondiale che prenderà il via il 20 novembre.

Ritorno fondamentale

Per l'Inter il ritorno in campo di Lukaku è fondamentale visto che Simone Inzaghi basava le sue idee offensive iniziali sul tandem composto dal belga e da Lautaro Martinez, anche in virtù del loro grande affiatamento. In tanti hanno fantasticato e fatto ragionamenti sulle quattro partite perse dai nerazzurri in campionato: come sarebbero finite le sfide contro Lazio, Milan, Udinese e Roma con in campo il belga? In campo europeo, invece, l'Inter è riuscita a cavarsela bene anche senza il 29enne di Anversa e il 26 ottobre ci sarà il match point contro il Viktoria Plzen per staccare il pass per gli ottavi di finale.

Romelu vuole solo l'Inter

Lukaku è stato ceduto al Chelsea per 113 milioni di euro nell'agosto del 2021 ma a distanza di 10 mesi è tornato all'ovile con un'operazione da urlo della dirigenza di viale della Liberazione. Prestito oneroso di 8 milioni di euro più 3 di bonus legati ai risultati. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, l'Inter avrebbe già in mano un accordo con i Blues per il rinnovo del prestito per un'altra stagione con le parti che si rivedranno entro fine stagione per decidere il futuro del belga. La volontà di Big Rom è di restare a Milano e l'Inter lo vuole trattenere. L'idea di rinnovare il prestito è una chiara strategia che porterà poi al suo riscatto definitivo nell'estate del 2024 quando Lukaku avrà 31 anni.