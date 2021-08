Inter, Correa con Dzeko. La Roma su Icardi

Potrebbe parlare argentino l'attacco dell'Inter nella prossima stagione. Ad affiancare Lautaro Martinez, oltre ad Edin Dzeko per il quale si attende solo il via libera della Roma (previsto non appena i giallorossi troveranno il sostituto), può arrivare Joaquin Correa. El Tucu è un pallino di Inzaghi, che lo volle e l'ha valorizzato alla Lazio. Il suo agente Lucci (lo stesso di Dzeko...) è al lavoro per un'intesa quadriennale e avvicinare i 2 club. I rapporti tra Marotta e Lotito, infatti, sono burrascosi da anni e lo scippo di Simone Inzaghi a fine maggio non ha fatto altro che aumentare la tensione tra le parti, tuttavia il patron biancoceleste ha aperto alla cessione dell'attaccante per 35 milioni. I nerazzurri, invece, non vorrebbero andare oltre i 28/30 come valutazione. Lavori in corso, senza dimenticare Zapata (Atalanta), anche se Percassi ha sparato alto, valutandolo 40 milioni. Inter poi molto arriva sul fronte Dumfries, per il quale è pronta un'offerta da 15 milioni al PSV (ne vuole 20), con il club di viale della Liberazione che punta sull'effetto Raiola per sbloccare l'affare. L'agente italo-olandese, infatti, vanterebbe una promessa da parte della società di Eindhoven di liberare la freccia orange dinanzi a una proposta da 15 milioni in su. Intanto risoluzione del contratto con annessa buonuscita (2,2 milioni) per Nainggolan, prossimo all'ennesimo ritorno in Sardegna. Il Cagliari lo aspetta: pronto un biennale con opzione per il terzo anno.

I sardi ieri hanno bussato anche a Casa Milan per il prestito del centrocampista Pobega e hanno chiesto informazioni per il terzino destro Conti, che non rientra nei piani di Pioli. Al suo posto, infatti, il Diavolo ha in pugno Florenzi in prestito con diritto di riscatto (operazione da 4,5 milioni) dalla Roma.

A proposito di argentini: summit oggi tra la Juventus e l'agente di Dybala per il rinnovo fino al 2025 (stipendio da 8,5 milioni annui). Infine occhio a Icardi: l'arrivo di Messi lo pone in esubero al PSG ma il ritorno in Italia (sondaggio della Roma) appare complicato per via dell'alto ingaggio (10 milioni). Per Maurito potrebbe farsi avanti un estimatore di vecchia data come Paratici, a caccia dell'erede di Kane (promesso sposo del Man City) per il suo Tottenham.