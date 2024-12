Inter, cosa non si fa per lo scudetto bis. Ma per favore così brutta mai più

Ascolta ora 00:00 00:00

La sensazione è quella di un'occasione buttata. Un inciampo, rimediabile nelle due ultime partite del girone di Champions, che resterà piccolo se lunedì, in casa della Lazio, l'Inter capitalizzerà l'investimento di Leverkusen, quell'ampio turnover che con 6 giorni davanti è sembrato più un'abitudine che una necessità.

Lodevole lo sforzo di Inzaghi di non lasciare indietro nessuno, dando occasioni e minuti a tutti, ma a volte, come in Germania, il confine con l'autolesionismo è sottile. Perché esiste un'Inter con Barella, Dimarco e Mkhitaryan e poi c'è quella di Frattesi, Augusto e Zielinski. Era davvero necessario schierarla un'altra volta in Europa, soprattutto in questo caso, senza l'imminenza di un altro impegno? Evidentemente, per Inzaghi sì, perché al di là delle dichiarazioni, nei fatti il vero obiettivo nerazzurro è riconquistare lo scudetto e proprio le scelte di Leverkusen lo dimostrano, perché il tecnico ha voluto evitarsi altri guai fisici, dopo quelli che già lo colpiscono in difesa. Acerbi non ci sarà nemmeno a Roma, come Pavard. In difesa l'emergenza continua, così come il mistero sul giovane argentino Palacios, voluto da Oaktree (il tecnico aveva chiesto lo svincolato, ex Torino e Milan, Rodriguez) e finora in campo per 10 minuti in tutta la stagione (2 presenze).

In attacco, Inzaghi avrebbe voluto Gudmundsson, un giocatore con caratteristiche che nessuno ha nella sua rosa. Costava troppo. È arrivato Taremi (foto), che a Leverkusen ha fallito un'altra volta: 6 da titolare su 6 partite e un solo gol su calcio di rigore. La differenza è abissale anche col Lautaro poco brillante di questo periodo. Molto probabile che nella lista Uefa, che sarà riconsiderata prima degli ottavi, trovi posto Correa, ed è tutto dire, considerate le premesse di inizio stagione.

Inzaghi ha fatto poco per mascherare il proprio disappunto, pur ribadendo le alte prospettive di qualificazione: con 4 punti in 2 partite, l'Inter entra di certo nel G8. Alla BayArena però la squadra non gli è piaciuta, ma il tecnico è convinto che sia stato un episodio.

Erano 3 anni che l'Inter (contro il Liverpool, ottavi 2022) non riusciva a fare nemmeno un tiro in porta. All'amarezza per la sconfitta, si è sommato il disagio del rientro: aereo guasto e notte supplementare in Germania. Davvero una brutta trasferta.