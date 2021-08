Inter, Dumfries dopo Dzeko. Lukaku ai Blues: "Fate per me"

Bum bum Inter. I nerazzurri nell'arco di 48 ore rilanciano le proprie quotazioni, confezionando 2 colpi. Dopo Dzeko (si attende solo che il bosniaco e la Roma espletino le ultime formalità burocratiche e poi ci sarà l'annuncio) il tandem Marotta-Ausilio ha chiuso l'acquisto del laterale olandese Denzel Dumfries per 15 milioni di euro (bonus inclusi) dal PSV. Il terzino orange è atterrato ieri sera a Linate e stamattina sosterrà le visite mediche (prima parte alla clinica Humanitas alle 8.30 e seconda tranche al Coni dalle 11.30) propedeutiche al via libera per la firma sul contratto quadriennale. Sarà lui l'erede di Hakimi, mentre per il sostituto di Lukaku (ieri ufficializzato e presentato dal Chelsea: «Questo club si adatta perfettamente alle mie ambizioni») servirà qualche giorno in più.

Fari sempre puntati su Zapata (Atalanta) e Correa (Lazio), con Jovic (Real Madrid) e Raspadori (Sassuolo) soluzioni alternative. Mercoledì Marotta ha cenato con l'agente dell'argentino, che scalpita per lasciare la Capitale e sogna di ritrovare Simone Inzaghi. Lotito, però, non fa sconti e chiede almeno 35 milioni cash, visto che il Siviglia vanta il 15% sulla vendita.

Nessuna conferma sulle voci di Insigne (è calato il gelo col Napoli sul rinnovo) in nerazzurro, mentre dopo Ferragosto ripartiranno i dialoghi per il rinnovo con l'agente di Lautaro Martinez dopo il no del Diez al prolungamento fino al 2024 con stipendio da 4,5 milioni a stagione più bonus. El Toro chiede un ingaggio top da 7-7,5 milioni annui. Si vedranno invece oggi le dirigenze di Juventus e Sassuolo: appuntamento in tarda mattinata per chiudere il passaggio di Locatelli alla corte di Allegri. Tira aria di fumata bianconera...