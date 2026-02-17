Tra Inter e Juve duello "politico" su Rocchi

Secondo antica abitudine, i due litiganti, Beppe Marotta e Giorgio Chiellini, si sono seduti uno al fianco dell'altro durante i lavori dell'assemblea di ieri mattina. Ma questo non significa certo che sia intervenuta una tregua apparente tra Inter e Juve. Anzi perché fosse scolpita la posizione di Torino bianconera Chiellini ha ripetuto in modo deciso e composto la sua ferma bocciatura della classe arbitrale e di chi la dirige. Ed è su questo punto - il ruolo di capo della Can di serie A e B - che è proseguito il duello a distanza. Perché dietro l'apparente arringa difensiva del presidente Marotta non c'era solo il dichiarato intento di rompere l'assedio nei confronti di Alessandro Bastoni ma soprattutto quello di difendere l'operato di Rocchi e dei suoi arbitri. In che modo? Ricordando il torto subito lo scorso anno nella sfida con la Roma che decise la volata scudetto. Il non detto è stato: noi accettiamo ogni tipo di errore, quello contro e quello a favore. E in materia di simulazione ha tirato in ballo un episodio del 2021 (rigore di Cuadrado) sfavorevole all'Inter che portò alla Juve la quota Champions: sembra quasi riecheggiare l'intervento del presidente La Russa ("abbiamo ancora crediti da riscuotere"). Per capire chi vincerà questa battaglia dichiarata dovremo però attendere la fine della stagione.

Se il designatore Rocchi sarà confermato nell'incarico, avrà vinto la linea Marotta, condivisa dal presidente della Figc Gravina il quale però deve passare prima dell'eventuale qualificazione mondiale per scongiurare una crisi politica.

P.S: più che Marotta, alle gravissime accuse di Saviano che denuncia irregolarità del calcio italiano dovrebbero rispondere Figc e Lega serie A!