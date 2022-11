Inter e Napoli, sconfitte indolori in Champions. "Giallo" rigore a Monaco di Baviera

L'Inter di Simone Inzaghi perde per 2-0 con onore all'Allianz Arena contro il Bayern Monaco di Julian Nagelsmann che chiude a punteggio pieno il girone di Champions League. I nerazzurri cadono in terra tedesca, con un gol per tempo, frutto delle reti di Pavard e Choupo-Moting. L'Inter ha comunque giocato una partita alla pari contro una squadra seriamente candidata alla vittoria finale della competizione.

A pesare, contro i nerazzurri, un episodio da moviola avvenuto al 7' del primo tempo che avrebbe forse cambiato le sorti dell'incontro. Sulla staffilata da fuori area di Barella, infatti, Sadio Mané para letteralmente il pallone con le mani, nel tentativo di coprirsi il volto, e la palla finisce in corner (sarebbe finita nello specchio della porta). Il Var richiama il direttore di gara che, nonostante le immagini chiare, decide di concedere il corner e non il rigore all'Inter tra le proteste dei nerazzurri.

Prima sconfitta in terra tedesca per l'Inter che fa cadere così un suo record personale da imbattuta in casa del Bayern. Ora i nerazzurri si augurano di essere più fortunati rispetto alla passata stagione nei sorteggi degli ottavi di finale. Le insidie si chiamano Manchester City, Chelsea, Real Madrid e Psg (se arriveranno prime nei rispettivi gironi). Ora, però, l'impegno di campionato con la Juventus domenica 6 novembre, il giorno successivo il sorteggio degli ottavi di finale con Inter, Napoli e ci si augura anche il Milan grandi protagonisti.

Il tabellino

Bayern Monaco: Ulreich; Mazraoui, Pavard, Upamecano, Stanisic; Kimmich, Sabitzer; Coman, Gravenberch, Mané; Choupo-Moting

Inter: Onana; Darmian, De Vrij (77' Skriniar), Acerbi; Bellanova, Barella (60' Mkhitaryan), Asllani, Gagliardini (60' Calhanoglu) Gosens; Lautaro Martinez (60' Dzeko), Correa (77' Carboni)

Reti: 32' Pavard (B), 72' Choupo-Moting (B)

Il Napoli di Luciano Spalletti gioca un'ottima partita in casa del Liverpool di Jurgen Klopp, perde 2-0 nel finale grazie ai gol di Salah e Nunez ma chiude lo stesso al primo posto nel proprio girone di Champions davanti ai Reds. Prima sconfitta stagionale per gli azzurri che cadono comunque su un campo difficile e prestigioso come quello di Anfield sotto i colpi dell'ex Roma e Fiorentina. 15 punti per il Napoli, come il Liverpool, che ai sorteggi era la squadra favorita per il primo posto conquistato invece dai partenopei in virtù degli scontri diretti favorevoli. Annullato, sullo 0-0, un gol a Ostigard per fuorigioco. Ora gli azzurri si augurano di trovare un sorteggio favorevole negli ottavi di finale: bisognerà attendere lunedì 7 novembre per sapere quali saranno gli accoppiamenti delle italiane.

Il tabellino

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Tsimikas; Thiago Alcantara, Fabinho, Milner; Salah, Jones, Firmino.

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Olivera; Ndombelé, Lobotka, Anguissa; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia

Reti: 86' Salah (L), 99' Nunez (L)