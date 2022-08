Inter, (forse) il sacrificio di Casadei salva i conti

L'Inter sacrifica il giovane Casadei (foto) sull'altare delle necessità economiche. Vent'anni da compiere a gennaio, Casadei centrocampista di qualità - era la stella della squadra Primavera che a giugno ha vinto il titolo di categoria, ma non ha giocato neppure una partita in Serie A. Per averlo, il Chelsea pagherà a Zhang 15 milioni più 5 di bonus. Il tempo, forse, dirà che i Blues hanno strappato un campione all'Inter e al calcio italiano. Il presente però sembra dire che oggi l'affare è tutto dell'Inter, che si assicura una cifra enorme nel mercato attuale, per un giocatore che lo scorso anno è stato convocato una sola volta in prima squadra (panchina contro il Sassuolo). Non siamo cioè - per capirci - vicini al caso Zaniolo, regalato alla Roma per accontentate Spalletti, che voleva assolutamente il quasi bollito Nainggolan. Non è peraltro escluso che a margine dell'affare Casadei, non ci siano tra Inter e Chelsea accordi che abbracciano il futuro di Lukaku. Dopo Pinamonti (20 milioni dal Sassuolo, altra cessione ottimamente remunerata), ora Casadei (domani dovrebbe fare le visite mediche a Londra): con i giovani l'Inter riesce al momento a tamponare le pressanti esigenze economiche della proprietà. La speranza di Inzaghi e Marotta è che Zhang si accontenti, rimandando a fine stagione la cessione «pesante»: a Parigi c'è qualcuno sicuro di un ritorno alla carica del Psg per Skriniar, in quel caso sarà importante capire quale sarà la reazione del presidente, se ascolterà o meno la voce alzata da Inzaghi. Nel frattempo, si è fermato Mkhitaryan: risentimento muscolare al flessore della coscia sinistra: 15/20 giorni di stop. Rischi che si corrono ingaggiando ultratrentenni a parametro zero (chiedere a Torino per conoscenza).