Inter G8, rischio derby fra ex grandi

Ascolta ora 00:00 00:00

Una vittoria, due pareggi, ma soprattutto due sconfitte. L'Inter, unica, tiene alta l'insegna del calcio italiano, l'Atalanta ha resistito e bene a Barcellona, così come il Bologna che, pur eliminato, ha combattuto con lo Sporting di Lisbona portando via il pari. Vergognosa la sconfitta della Juventus che non può nascondersi dietro l'alibi dell'infortunio di Kalulu a spiegare una serata inconsistente, sciagurata in attacco e con le solite geniali invenzioni del suo allenatore che ha schierato Weah terzino destro, secondo abitudini allegriane e dato a McKennie la fascia di capitano, settimo bianconero della lista nell'asilo della Continassa. Il Benfica avrebbe potuto ottenere un risultato più largo perché la deficienza tattica bianconera ha concesso almeno tre palle gol. Qualunque parola possa dire Thiago Motta avrebbe il peso di una foglia secca, nelle prossime due partite contro Empoli e Como non hanno soluzioni differenti dalla vittoria perché i paly off arriveranno addosso alla sfida contro l'Inter.Il Milan di Zagabria è stata una ex squadra alla ricerca di se stessa, la gaffe di Gabbia e l'espulsione di Musah sono i due segni rossi nel compito in classe di Conceiçao che ha provato inutilmente a cambiare le carte ma erano tutte sbagliate.

Il prossimo derby non ha profumi ma soltanto odori, la squadra è slegata, gioca un football episodico, Leao ha ribadito di vivere a partite alterne. Di certo la notte di Conceiçao non avrà i fumi di un sigaro cubano ma i vapori tossici di una sconfitta contro un avversario già fuori dalla champions e per di più guidata da un italiano, ex suo compagno a Parma. Va segnalata la grande prova dell'Atalanta a Barcellona, l'assenza di Lookman le ha tolto pericolosità e imprevedibilità ma non certo il carattere e la personalità del gruppo di Gasperini che riesce a tenere alta l'attenzione e la tensione dei suoi.

La notte carnevalesca della Champions ha dato continui colpi di scena, come un torneo amatoriale ma i play off daranno ulteriori scossoni e colpi di scena, con l'augurio, un po' strambo ed egoista, che Milan e Juventus, tutto chiacchiere e distintivi, si affrontino così da consentire sicuramente ad almeno un'altra italiana di passare agli ottavi di finale.

Speranza modesta ma contribuisce a spiegare la mediocrità di due ex grandi squadre e di due allenatori che vivono di rendita ma stanno bruciando tutto il loro patrimonio. Il tabellone della champions vede tra le promosse 3 inglesi,2 spagnole, una francese, una tedesca e l'Inter, onore a Simone Inzaghi.