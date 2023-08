Inter: via Gosens, arriva Carlos Augusto

L'Inter svolta a sinistra. I nerazzurri ieri mattina hanno definito la cessione di Robin Gosens all'Union Berlino per 13 milioni più 2 di bonus, col terzino tedesco che firmerà un contratto fino al 2027 da 3 milioni a stagione. La partenza dell'ex Atalanta permetterà così al club nerazzurro di piazzare un bel colpo in entrata. Fatta per Carlos Augusto: il brasiliano aveva trovato l'accordo da mesi con Marotta e Ausilio e si legherà alla società meneghina fino al 2028 (stipendio da 2,2 milioni annui). Ieri sera lungo summit nella sede interista in viale della Liberazione tra la dirigenza nerazzurra e Adriano Galliani per definire i dettagli dell'affare: 2-3 milioni per il prestito oneroso con obbligo di riscatto a 13 più bonus. Il Monza, inoltre, avrà il 10% in caso di futura rivendita.

Nella giornata di oggi previsti nuovi contatti tra Mladen Samardzic (papà del centrocampista Lazar Samardzic dell'Udinese) e la dirigenza nerazzurra per superare la fase d'impasse delle ultime 48 ore dopo la mancata chiusura della trattativa venerdì pomeriggio. La questione - a differenza di quanto circolato nelle scorse ore - non riguarderebbe lo stipendio del classe 2002. L'ingaggio da 1,8 milioni a stagione concordato 15 giorni fa non verrà toccato: da sistemare ci sono le commissioni che il club aveva attribuito all'intermediario Rafaela Pimenta, revocata dal padre-agente Mladen Samardzic che sta conducendo in prima persona la questione. Le parti si sono date 48 ore per tirare le somme e decidere cosa fare.

Saranno giorni caldi anche per la Roma, che come i nerazzurri è alla ricerca di un nuovo attaccante (in chiusura Duvan Zapata dall'Atalanta). Anzi due come richiesto espressamente da Josè Mourinho, che ci è rimasto male per la partenza di Matic. Il serbo era uno dei suoi fedelissimi, ma - nonostante il rinnovo siglato qualche settimana fa - ha preferito l'offerta triennale del Rennes, dove guadagnerà il doppio. I giallorossi da questa partenza incassano 3 milioni da reinvestire sul prestito oneroso di Renato Sanches, in arrivo dal PSG. Da dove può tornare anche Leandro Paredes che ha già detto si a Mou, anche se non c'è ancora intesa con i parigini sulla formula dell'operazione. De Ketelaere (Milan) ha accetto di andare all'Atalanta: domani le visite mediche.

Infine uno sguardo all'estero, dove il Chelsea prende Caicedo (Brighton) per 127 milioni; mentre l'ex Juve e Inter Cancelo (Manchester City) è vicino al Barcellona.