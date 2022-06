Inter alle grandi manovre con tanta Joya

L'Inter vuole regalarsi una Joya. I nerazzurri ieri hanno incontrato nella sede di viale della Liberazione l'agente di Paulo Dybala (Jorge Antun) per cercare di chiudere l'accordo. Presenti anche i due intermediari che stanno lavorando all'operazione (Giacomo Petralito per l'Inter e Fabrizio De Vecchi per l'argentino) a comporre il tavolo delle trattative che ha visto Marotta offrire un quadriennale da 5,5 milioni netti a stagione più bonus. Il Diez ne vuole almeno 7 più premi: ecco perché le parti si rivedranno nei prossimi giorni, anche se la volontà resta quella di chiudere l'affare.

Una giornata densa di appuntamenti in casa Inter: in Porta Nuova ha fatto capolino anche l'agente Tullio Tinti, manager di Alessandro Bastoni e Simone Inzaghi. Per il tecnico piacentino è pronto il rinnovo fino al 2024 con opzione per la stagione successiva e relativo ritocco dell'ingaggio dagli attuali 4 a 5,3 milioni annui più premi.

Per quanto riguarda il centrale della Nazionale l'Inter ha ricevuto una ricca proposta dal Tottenham (Conte e Paratici lo vogliono fortemente), ma il centrale classe 1999 non intende lasciare la società interista come ribadito dallo stesso Tinti: «Rimarrà sicuramente all'Inter». Parole che, inevitabilmente, tolgono il difensore dal mercato e vi pongono il collega di reparto di Milan Skriniar, per il quale nelle ultime ore si è fatto sotto il Paris Saint Germain. Il nuovo uomo mercato dei transalpini (Luis Campos) è stato intercettato a Milano per avviare i dialoghi e provare a portare lo slovacco sotto la Torre Eiffel. L'Inter aspetta eventuali proposte, anche se Skriniar vorrebbe restare in nerazzurro (nelle scorse settimane erano iniziati i contatti per il prolungamento fino al 2026). Nel frattempo ieri i dirigenti interisti hanno visto pure il manager del terzino Cambiaso, che può essere prelevato dal Genoa e poi dirottato in prestito.

A proposito di esterni difensivi: l'Inter ha in pugno Bellanova (Cagliari) per completare la batteria d'esterni, mentre per la mediana è vicino al giovane Asllani in prestito con obbligo di riscatto dall'Empoli (operazione da 10 milioni). Per la difesa, invece, resta in dirittura d'arrivo l'acquisto di Bremer (Torino), per il quale è pronto un quinquennale da 3 milioni a stagione più premi. Possibile partente De Vrij, per il quale ha chiesto informazioni il Chelsea. Infine il Milan settimana prossima chiuderà l'acquisto di Renato Sanches dal Lille per 18 milioni (contratto quadriennale).