Inter, Lookman a tutti i costi. Il Diavolo sui terzini

A tutti i costi. La dirigenza dell'Inter lo sa ed è ora pronta a soddisfare la richiesta del tecnico Cristian Chivu, che invoca Ademola Lookman per fare il salto di qualità a livello offensivo. Motivo per cui il duo Marotta-Ausilio progetta una nuova offerta da 45 milioni per provare a sgretolare il muro bergamasco. La Dea, infatti, rimane arroccata sulle proprie posizioni e continua a chiedere 50 milioni per cedere il nigeriano, che si è promesso all'Inter e spinge per il trasferimento a Milano. Nel frattempo il presidente Marotta ha gelato il Fenerbahce, che in Turchia davano a un passo da Calhanoglu: "Nessuna fantomatica richiesta, non vorrei diventasse un caso. Lo aspettiamo qui mercoledì". La sensazione però è che se dovesse arrivare un'offerta nell'ordine dei 25-30 milioni il futuro del turco sarebbe lontano da Milano. Il Napoli - al di là delle manovre di disturbo su Lookman - insiste per chiudere gli acquisti di Milinkovic Savic (Torino) e Sanchez (Siviglia), dopodiché mancherebbe solo un esterno offensivo per completare la campagna acquisti. Il preferito resta sempre Ndoye (Bologna), ma prendono quota anche i nomi di Chiesa (Liverpool), Kubo (Real Sociedad) e Zaccagni (Lazio) in alternativa.

Il Milan, invece, appare molto attivo sul fronte terzini: Estupinian (Brighton) può essere l'erede di Theo Hernandez. Offerti 15 milioni più bonus agli inglesi, che ne vogliono una ventina anche se il Diavolo conta sulla regia di Jorge Mendes per sbloccare l'affare. Sulla corsia opposta il preferito resta sempre Douè (Strasburgo); mentre in mezzo al campo i rossoneri sperano che possa arrivare il via libera del Bruges per Jashari. Capitolo uscite: Pobega va al Bologna per 8 milioni (prestito con obbligo); mentre Emerson Royal può finire in Turchia al Besiktas in prestito con diritto di riscatto.

C'è parecchio fermento pure dalle parti della Continassa, dove la Juve è al lavoro per confezionare diverse cessioni: Mbangula andrà al Werder Brema per 13 milioni (bonus inclusi); mentre Weah è destinato al Marsiglia per 14 milioni (prestito con obbligo di riscatto). In entrata invece la Vecchia Signora sta accelerando per arrivare a Sancho (offerti 18 milioni al Manchester United); mentre davanti resta Kolo Muani (a patto che il PSG lo dia in prestito con diritto di riscatto) il preferito di Tudor.

Continua a rinforzarsi pure il Como che prende il centrale Ramon (classe 2005) dal Real Madrid per 2,5 milioni: operazione in stile Nico Paz visto che i Blancos avranno l'opzione di recompra per le prossime tre stagioni. Manca solo il via libera del Galatasaray per l'arrivo sul Lago di Morata (via Milan): contratto fino al 2028 con opzione per il 2029.