Inter-Lukaku, accordo totale per il ritorno. Ora la palla passa al Chelsea

Romelu Lukaku vuole l'Inter e il club nerazzurro, a condizioni vantaggiose, è pronto a riaccoglierlo a braccia aperte a distanza di meno di un anno dal suo addio. Il bomber belga si è pentito amaramente di essere tornato, per la terza volta, in carriera al Chelsea e dopo una stagione negativa vuole tornare in Serie A e in nerazzurro. Nella giornata di ieri il tanto atteso incontro tra il legale di Big rom, Ledure, e l'Inter c'è stato e le parti hanno anche trovato un accordo economico per il suo ritorno a Milano: 7,5 milioni di euro netti che al lordo sarebbero 11 e questo grazie al Decreto Crescita ma per sfruttare questi sgravi fiscali l'affare andrà chiuso entro il 30 giugno.

Lukaku al Chelsea tra parte fissa e bonus percepisce circa 15 milioni di euro e dunque per tornare all'Inter dovrà fare un pesantissimo passo indietro a livello economico. La sua voglia di tornare "a casa", però, sembra più forte del desiderio di guadagnare 15 milioni di euro all'anno e l'Inter è pronto a riaccoglierlo ma ora la palla passa al Chelsea che dovrà decidere se privarsi di Big Rom in prestito con diritto di riscatto. I Blues lo scorso mese di agosto hanno pagato l'ex Everton e Manchester United la bellezza di 115 milioni di euro e dunque non possono permettersi di regalarlo ai nerazzurri ma una strada c'è.

Inter e Lukaku hanno trovato in tempi celeri un accordo ma bisogna ammettere che si tratta di un percorso in salita perché il Chelsea - e soprattutto la nuova proprietà - non hanno alcuna intenzione di rimetterci. Ledure a metà giugno incontrerà la dirigenza del club inglese per capire la fattibilità di questa trattativa che fino a poche settimane fa sembrava impossile e improbabile. Ad oggi resta difficile ma trattenere in casa un giocatore molto scontento di sicuro non gioverebbe a nessuno.

I numeri di Lukaku nell'ultima stagione sono impietosi: 15 reti totali che vanno a cozzare contro le 34 e le 30 realizzate nelle due precedenti annate con la maglia dell'Inter che hanno fatto schizzare la sua valutazione fino ai 115 milioni di euro sborsati dai Blues. Il ritorno del belga andrebbe a rinforzare pesantemente un attacco che potrebbe presentarsi ai nastri di partenza con Lukaku-Lautaro Martinez-Correa-Dzeko e un quinto giocatore con i tifosi che sognano il parametro zero Paulo Dybala anche se ci saranno da fare diverse valutazioni in merito. Di certo se l'Inter dovesse riportarsi a casa Lukaku in prestito oneroso, non troppo alto, con un diritto di riscatto sarebbe un vero colpo di mercato che andrebbe a rinforzare e non poco la rosa a disposizione di Simone Inzaghi.