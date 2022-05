Primi botti senza soldi Dybala-Inter, Pogba-Juve è conto alla rovescia

I parametri zero sono tornati di moda, con Inter e Juventus pronte a pescare a piene mani dal bacino dei calciatori in regime di svincolo. I nerazzurri, infatti, si avvicinano al colpo Paulo Dybala: offerto alla Joya un triennale da 7 milioni annui con opzione per il quarto anno. Contatti positivi nelle ultime ore e ingaggio sostenibile con le partenze dei due cileni Vidal (può andare al Flamengo) e Sanchez (piace in Spagna e Turchia); mentre come rincalzo per il centrocampo Marotta&Ausilio vogliono chiudere per Mkhitaryan. Pronto per l'armeno un biennale da 3,5 milioni a stagione più 2 milioni di bonus-commissione alla firma. Il numero 77 giallorosso non ha ancora sciolto le riserve e darà una risposta definitiva soltanto nelle prossime ore, visto che prima di firmare vuole ascoltare l'ultima proposta di Pinto. I capitolini finora avevano messo sul piatto un annuale con opzione da 3 milioni, ma preparano un rilancio per accontentare Mourinho che non vorrebbe perdere l'ex Arsenal.

A proposito di Inter: sempre più vicino Bremer (accordo per un quinquennale da 3 milioni annui). A far spazio al brasiliano del Torino sarà De Vrij, con Bastoni sacrificabile in caso di ricca offerta del Tottenham (Pastorello ha proposto ai nerazzurri Acerbi come possibile rimpiazzo). Occhio poi a Lukaku che sogna di tornare (possibile solo se si dimezza ingaggio e Chelsea lo cede in prestito) in caso di partenza di Lautaro Martinez appetito in Premier League: tra martedì e mercoledì i suoi legali saranno a Milano per provare a sondare il terreno.

La politica dei parametri zero fa gola anche alla Juventus che è sempre più vicina al colpo Paul Pogba per il centrocampo: intesa in arrivo per un triennale da 8 milioni più 2 di bonus a stagione. Gli stessi bianconeri corteggiano pure l'esterno offensivo Di Maria, per il quale è stato offerto un annuale da 7 milioni con opzione per la stagione successiva. Domani a Parigi previsto un nuovo contatto col suo agente Mendes per cercare di chiudere. Molto attivo anche il Milan che il suo parametro zero l'ha già preso da marzo come svelato proprio da Il Giornale lo scorso 16 marzo: visite mediche a inizio della prossima settimana per il belga Origi, che firmerà un quadriennale da 3,5 milioni annui. Sarà lui il nuovo alfiere offensivo al fianco di Giroud e Ibrahimovic (rinnovo in definizione e fino al 2023 con emolumenti da 2,5 milioni). Per la difesa i Campioni d'Italia sono in chiusura per Botman (Lille), mentre per la trequarti piace De Ketelaere (Bruges).

Infine il Napoli: ufficiale il riscatto di Anguissa (Fulham) per 15 milioni e l'ingaggio del terzino Olivera (Getafe), piace Barak (Verona) per il post Fabian Ruiz e manca solo l'annuncio di rito per l'arrivo di Kvaratskhelia.