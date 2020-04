Inter, Nainggolan la carta per Chiesa. Tutte le manovre nerazzurre per il 2020-2021

La stagione 2019-2020 non è ancora andata in archivio e non si sa se si ripartirà ma Giuseppe Marotta e Piero Ausilio stanno lavorando per mettere insieme un'Inter ancora più competitiva nel 2020-2021 per mettere in mano ad Antonio Conte una macchina quasi perfetta in grado di poter battagliare con la Juventus e le altre rivali per lo scudetto. Dai tre prestiti, Perisic, Nainggolan e Icardi, l'Inter conta di incassare una cifra vicina ai 130 milioni di euro anche se tutti e tre i riscatti sono a forte rischio.

Il ninja torna alla base

Il presidente del Cagliari Tommaso Giulini è stato chiaro in un'intervista rilasciata in queste ore: "Sarà difficile trattenere Nainggolan in rossoblù". Il 31enne di Anversa, dunque, potrebbe tornare all'Inter ma sarà solo di passaggio perché non rientra nei piani di Conte e della società. Secondo quanto riporta Sportmediaset il club di viale della Liberazione potrebbe decidere di usare il Ninja come pedina di scambio con la Fiorentina: 20-25 milioni di euro più il cartellino del belga e quello di Dalbert per portarsi a casa Federico Chiesa, totale operazione circa 60 milioni di euro.

Le grandi manovre

In mezzo al campo poi ci sarà da valutare diverse posizioni con i soli Marcelo Brozovic e Nicolò Barella intoccabili. Uno tra Matias Vecino e Roberto Gagliardini potrebbe essere ceduto con Borja Valero che dovrebbe salutare in quanto in scadenza a parametro zero. Da valutare anche la posizione di Stefano Sensi che potrebbe anche non essere riscattato anche se con il Sassuolo si proverà a trovare un soluzione magari inserendo nella trattativa anche l'ex Milan Locatelli. Perisic potrebbe essere riscattato o scambiato alla pari con il centrocampista francese Corentin Tolisso in uscita dal Bayern Monaco.

Per quanto riguarda la difesa, invece, la squadra resterà più o meno così con una sola possibile uscita quella di Diego Godin: in quel caso l'Inter potrebbe puntare al difensore dell'Hellas Verona Kumbulla o su Jan Vertonghen del Tottenham. Skriniar vuole restare in nerazzurro ma se dovesse arrivare un'offerta da 60-70 milioni di euro la società la valuterà con Conte anche se in quel caso bisognerà trovare un rimpiazzo di valore.

In attacco l'unico certo di restare è Romelu Lukaku con il giovane Sebastiano Esposito che potrebbe essere ceduto in prestito per fare esperienza. Lautaro Martinez è considerato un patrimonio della società e si cercherà di trattenerlo ma se dovesse cedere alle lusinghe del Barcellona allora si potrebbe instaurare un dialogo con i catalani sulla base di cash più i cartellini di qualche giocatore gradito come Arthur o Vidal.

In attacco piace e non poco anche Antoine Griezmann con l'Inter che potrebbe anche provare il folle scambio con un giocatore già rodato e d'esperienza in cambio di un attaccante considerato il futuro dell'Argentina. Alexis Sanchez invece è destinato a tornare al Manchester United e in quel caso si valuta anche il profilo del 30enne gabonese Aubameyang che non rinnoverà con l'Arsenal e che potrebbe tentare l'esperienza italiana dopo quelle in Ligue 1, Bundesliga e Premier League.

