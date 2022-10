Inter, ok il prezzo è giusto? Quanto vuole Zhang

Nella giornata di ieri il Finacial Times aveva sganciato la bomba: l'Inter è in vendita e oggi, puntualmente, sono arrivate altre indescrezioni che presto potrebbero tramutarsi in conferme. Goldman Sachs e Raine Group hanno dunque ricevuto mandato di cercare compratori a Wall Street e sembra proprio che ci siano personalità interessate all'acquisto del club nerazzurro. La famiglia Zhang chiede 1,2 miliardi di euro per la cessione e nelle prossime settimane si attendono ulteriori sviluppi.

Secondo i rumors non ci sarebbero ancora trattative in ballo ma due fondi americani e uno degli Emirati Arabi potrebbero essere seriamente interessati all'Inter. In più, secondo quanto riportato dal giornalista Marco Barzaghi, si vocifera dell'interessamento di Ernesto Bertarelli, amministratore delegato della società elvetica Serono, imprenditore italiano naturalizzato svizzero, che secondo Forbes ha un patrimonio personale di 8,5 miliardi di dollari.

La situazione in casa Inter

Suning è proprietaria dell'Inter dal giugno del 2016 e dopo oltre sei anni potrebbe dunque passare il testimone viste le recenti difficoltà coincise con la pandemia da coronavirus e una serie di forti restrizioni negli investimenti all'estero da parte del governo cinese. "È una situazione al di sopra della mia testa - ha detto Beppe Marotta al Gran Galà del calcio -. Posso solo dire che la proprietà è molto vicina alla squadra e il club ha sempre adempiuto ai propri obblighi finanziari. Siamo un club a posto con i pagamenti, non possiamo che ringraziare la proprietà. E nel corso degli anni la famiglia Zhang ha profuso durante la propria gestione circa 800 milioni di euro: non possiamo recriminare nulla, stiamo facendo il nostro percorso in uno scenario di calcio in difficoltà".

Gli esempi di Milan e Roma

Suning è disposta a passare la mano ma il prezzo di partenza che Steven Zhang ha fissato è molto alto, anche se recentemente il Milan è stato venduto ad una cifra analoga. Non solo i cugini rossoneri, visto che anche la Roma è passata da Pallotta ai Friedkin che hanno investito cifre importanti (591 milioni di euro) per insediarsi alla guida della società capitolina. Non sarà facile chiudere questa trattativa ma nel frattempo Goldman Sachs e Raine Group sono stati incaricati di trovare acquirenti e difficilmente non ci saranno richieste per un club glorioso come quello nerazzurro che ha già cambiato tre proprietà nel giro degli ultimi 9 anni tra Moratti, Thohir e Suning.