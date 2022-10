Il Financial Times sicuro: "L'Inter è in vendita, advisor a caccia di compratori"

L'Inter è in vendita, ora è ufficiale. Secondo quanto riportato dal Financial Times i nerazzurri si affideranno a Goldman Sachs e Raine per trovare acquirenti interessati all'acquisto del pacchetto di maggioranza del club. Suning, con Zhang Jindong e il figlio Steven, nelle vesti di presidente, ha rilevato l'Inter nel 2016 e dopo un quadriennio di costante crescita, ha registrato una battuta d'arresto coinciso con la pandemia da coronavirus. A gestire le trattative saranno le stesse persone che hanno portato alla cessione del Chelsea all'attuale proprietario Todd Boehly.

Le due banche coinvolte e l'Inter stessa non hanno voluto rilasciare alcuna dichiarazione in merito ma una fonte vicina al club ha rimarcato come Suning si sia detta pronta a introdurre nelle casse societarie altri 100 milioni per ripianare le perdite rilevate nell'ultimo bilancio. La proprietà cinese, inoltre, avrebbe anche aperto alla ricerca di nuovi partner e alla possibilità di vendere una quota di minoranza.

L'era Suning

Molti tifosi dell'Inter, e anche la curva nord nerazzurra, nelle ultime settimana hanno mostrato insofferenza nei confronti della proprietà con diversi striscioni esposti a Milano con la scritta "Zhang vattene". Suning è proprietaria dell'Inter dal giugno del 2016 quando Erick Thohir, il tycoon indonesiano, e l'azionista di minoranza Massimo Moratti cedettero le quote alla famiglia Zhang. Il quotidiano inglese parla delle difficoltà economiche di Suning che nel 2021 avevano costretto il colosso cinese a richiedere un prestito di 275 milioni di euro dal fondo californiano Oaktree sotto forma di finanziamento attraverso Great Horizon, la controllata della proprietà cinese.

Con questa astuta mossa, Suning riuscì a garantire la liquidità necessaria all'Inter per saldare i debiti della stagione 2020/21 e ad affrontare i costi della nuova stagione. A gennaio inoltre è stato emesso un nuovo bond da 415 milioni di euro. Nel contempo Suning stessa è diventata una controllata dell'e-commerce Alibaba ed è sempre più nel mirino del governo cinese. Chissà se nelle prossime ore la proprietà confermerà questa indiscrezione, pesante, rilanciata dal Financial Times o se smentirà come ha sempre fatto nel recente passato. Di certo quando si muovono colossi di questo calibro, qualcosa in pentola bolle con i tifosi nerazzurri seriamente interessati alla situazione della proprietà.