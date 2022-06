Inter, Simone Inzaghi sogna il doppio colpo in attacco

L'Inter non smantella, anzi si rinforza. Pare sia stato questo il diktat uscito fuori dal vertice di mercato tra Simone Inzaghi, Beppe Marotta, Piero Ausilio e Steven Zhang. Il reparto che potrebbe subire il maggior restyling, nonostante sia stato il migliore nell'ultima stagione di Serie A, è l'attacco, con un gradito ritorno (se e solo se sarà economicamente possibile) e un nuovo arrivo. Si sta parlando del ritorno (in prestito) di Romelu Lukaku e del possibile ingaggio di Paulo Dybala. Il primo sta facendo carte false per tornare in nerazzurro e pare abbia fatto breccia nel cuore della dirigenza del Chelsea che è disposta a farlo partire ma non a titolo gratuito.

La cifra di ammortamento di Romelu Lukaku nel bilancio del Chelsea è pari a 23 milioni di euro e sotto questa soglia non si può andare. L'Inter non ha intenzione di sborsare un euro per questa operazione difficilissima e per questa ragione vorrebbe inserire una contropartita magari gradita ai Blues come ad esempio Stefan de Vrij, valutato circa quella cifra anche perché in scadenza il 30 giugno del 2023. Il Chelsea vorrebbe uno tra Alessandro Bastoni e Milan Skriniar ma difficilmente la società deciderà di scontentare Inzaghi che pare abbia ottenuto rassicurazioni in merito. La trattativa è al limite dell'impossibile e solo se i Blues saranno concilianti si potrà arrivare alla fumata bianca e al clamoroso ritorno di Romelu in nerazzurro.

Paulo Dybala è un discorso a parte visto che arriverebbe a costo zero. L'accordo tra l'Inter e l'entourage del giocatore è ormai deciso da tempo su base quadriennale da 6 milioni di euro a stagione più bonus. Sul giocatore ci sono diversi club che stanno dunque convincendo l'Inter a dare un'accelerata alla trattativa anche perché l'addio di Arturo Vidal e Alexis Sanchez sta spianando la strada all'approdo della Joya a Milano, sponda nerazzurra.

L'arrivo di Dybala (più facile) e Lukaku (più difficile) non costringerebbe il club a doversi privare di Lautaro Martinez, ritenuto incedibile a meno che arrivino offerte choc. Se entrambi i bomber dovessero approdare in nerazzurro saranno uno tra Edin Dzeko o Joaquin Correa a dover lasciare la squadra.