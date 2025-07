Inter, un tesoretto per guardare a Lookman Milan, per Jashari rossonero c'è ottimismo

L'Inter sta rastrellando il tesoretto per tornare all'assalto di Ademola Lookman. I nerazzurri, infatti, giovedì si sono visti respingere dalla Dea la prima offerta per l'attaccante nigeriano. I 40 milioni messi sul piatto da Marotta e Ausilio, infatti, non bastano per far cadere in tentazione i Percassi. Oltretutto la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto non appare molto gradita dalle parti di Zingonia. Tanto che l'Atalanta ha rilanciato: servono almeno 50 milioni cash (l'unica contropartita gradita ai bergamaschi era Pio Esposito, sul quale però Chivu ha posto il veto) per strappare il match winner dell'Europa League 2024 agli orobici. Ecco che allora dalle parti di viale della Liberazione hanno subito intensificato le manovre in uscita per provare a rendere più appetitosa per la Dea la nuova proposta. Missione possibile grazie alla cessione di Stankovic al Bruges per 10 milioni (l'Inter avrà la recompra per i prossimi due anni rispettivamente a 25 e 28 milioni) e Buchanan al Sassuolo per 8 milioni più bonus e il 10% sulla rivendita.

Denari utili per rimpinguare l'offerta per Lookman, che nel frattempo ha detto no ai club arabi e messo in stand-by l'Atletico Madrid per aspettare proprio l'Inter con cui ha già l'accordo per un quinquennale da 4 milioni più 1 di bonus a stagione. Da una sponda all'altra del Naviglio, dove il Milan continua ad aspettare il via libera del Bruges per Jashari. Dalle parti di via Aldo Rossi sono, infatti, convinti che il pressing del centrocampista svizzero possa far breccia nel muro eretto dai nerazzurri. La mancata presenza alla foto di squadra si somma al pre-campionato vissuto da spettatore (ha saltato tutte le amichevoli finora): segnali inequivocabili di come Jashari non voglia più restare nelle fila della squadra belga e punti a trasferirsi a Milano. Specificazione questa non da sottovalutare, visto che al classe 2002 si sono interessate pure Nottingham Forest, West Ham e Dortmund. Tutte respinte da Jashari che vuole solo il Milan. Motivo per cui la dirigenza rossonera si mantiene fiduciosa sul fatto che il Bruges possa alla fine capitolare.

Ieri intanto si è completato il giro di portieri che ha coinvolto pure il Diavolo: l'Atalanta, infatti, ha ingaggiato Sportiello (triennale con opzione) dal Milan, che l'ha sostituito con Terracciano dalla Fiorentina (intesa fino al 2026 con opzione per il 2027); mentre la Roma ha dato il via libera alla Cremonese per il prestito di Gollini.

Oggi invece il Napoli conta di chiudere per Milinkovic Savic dal Torino, che può rimpiazzarlo con Falcone (Lecce) o Israel (Sporting). Infine oggi sbarca a Roma il primo rinforzo per Gasperini: si tratta del centrocampista El Aynaoui. Arriva dal Lens per 23 milioni più 2 di bonus.