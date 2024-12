Inter, Lautaro è tornato

Ascolta ora 00:00 00:00

C'è chi a gennaio puntellerà la propria rosa sistemando le criticità emerse nel girone d'andata e chi invece sfrutterà la sessione invernale per porre le basi ai colpi per l'estate. Sarà un calciomercato molto diverso per Juventus e Inter. La prima, infatti, deve correre ai ripari per tamponare l'emergenza difensiva dopo i gravi infortuni occorsi a Bremer e Cabal che si sommano alla rottura con capitan Danilo, destinato a volare altrove (pronto un contratto fino al 2026 col Napoli). Scenario totalmente diverso alla Pinetina, dove la dirigenza nerazzurra guarda già al futuro. Marotta e Ausilio, infatti, sono al lavoro per accaparrarsi un grande talento: Nico Paz del Como ma il cui cartellino è controllato dal Real Madrid. I Blancos vantano, infatti, il 50% sulla rivendita e lo possono riacquistare per 12 milioni. Alla corte di Ancelotti, però, rischia di esserci poco spazio per il fantasista vista l'abbondanza nel ruolo (Bellingham, Brahim Diaz e Arda Guler). Motivo per cui gli spagnoli potrebbero decidere di rivenderlo a un club più importante, mantenendo però la recompra a partire dal 2027. Un po' come accaduto in passato con Morata alla Juve e Brahim al Milan. All'Inter manca un elemento come Paz in grado di saltare facilmente gli avversari, creando superiorità numerica in fase d'attacco. Da Inzaghi a Zanetti (l'ha visionato dal vivo in occasione di Como-Roma) sono tutti favorevoli all'acquisto. Lavori in corso, con l'Inter che potrà sfruttare gennaio per portarsi avanti rispetto alla concorrenti non dovendo operare in entrata per l'immediato.

A differenza della Vecchia Signora, che dovrà ristrutturare la retroguardia con 1-2 acquisti. Il preferito di Motta resta Hancko del Feyenoord. Per lo slovacco servono però almeno 25 milioni. Cifra che oggi la Juve - a meno di qualche cessione (Fagioli e Mbangula) - non può spendere. E allora Giuntoli studia le occasioni low-cost tra gli scontenti come Silva (Benfica) e Tomori (Milan). L'inglese vorrebbe lasciare Milano dopo essere stato retrocesso da Fonseca a quarta scelta. Appena 13 minuti giocati in Serie A negli ultimi 3 mesi la dicono lunga sulla scarsa considerazione da parte del tecnico portoghese nei confronti dell'ex Chelsea, che in bianconero ricomporrebbe il tandem difensivo che nel 2022 vinse lo Scudetto. Mica male.

La Juve al momento, però, propone solo un prestito con diritto di riscatto. La stessa formula usata per portare Kalulu a Torino. Certo che se il Milan dovesse rinforzare ancora la Juve, poi sarebbe difficile placare le già rumorose contestazioni del popolo rossonero