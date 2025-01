Inter, Zalewski last minute. Maldini-Dea, Zaniolo-viola

Ascolta ora 00:00 00:00

L'Inter vuole puntellare la propria rosa con un esterno che possa permettere a Simone Inzaghi di avere una soluzione in più sulle corsie laterali. Motivo per cui, dopo la cessione di Buchanan in prestito oneroso (1 milione) con diritto di riscatto (13 milioni) al Villarreal, i dirigenti nerazzurri hanno bussato alla Roma per Nicola Zalewski. L'esterno italo-polacco ha subito dato il suo benestare al trasferimento a Milano. Peccato che l'Inter voglia solamente prendere un elemento per sei mesi. Tradotto: Zalewski deve prima rinnovare il contratto (in scadenza a giugno) con la Roma per essere poi ceduto in prestito alla formazione allenata da Inzaghi. Nella Capitale invece puntano a cederlo a titolo definitivo ed erano vicini a piazzarlo per 5 milioni all'Olympique Marsiglia. Destinazione però sgradita all'esterno che ha rifiutato in quanto spera di approdare in nerazzurro. Se salta l'accordo, l'Inter prenderà Biraghi (Fiorentina).

Da una sponda all'altra del Naviglio, dove il Milan continua l'inseguimento a Santiago Gimenez. Il bomber messicano è la prima scelta rossonera per l'attacco. Lavori in corso per provare a sgretolare il muro eretto dal Feyenoord, che chiede sempre 40 milioni per cederlo. Tanti, troppi secondo il Diavolo che non vorrebbe andare oltre i 32 milioni (bonus inclusi) e punta sull'agente del centravanti (Rafaela Pimenta) per forzare la mano con la formazione di Rotterdam. Proprio la manager brasiliana sta confezionando l'arrivo a Milanello di un giovane talento: si tratta di Alexander Røssing-Lelesiit, esterno d'attacco classe 2007 in forza al Lillestrøm SK, squadra che milita nella seconda serie norvegese. Operazione da 3,5 milioni che sembrano essere una sorta d'acconto per Gimenez.

Il Napoli, invece, sta provando a chiudere due grandi colpi: nel mirino ci sono il centrale Pietro Comuzzo (Fiorentina) e l'esterno offensivo Alejandro Garnacho (Manchester United); mentre Rafa Marin andrà al Villarreal. La Fiorentina ci prova per Zaniolo dell'Atalanta, che può rimpiazzarlo con Daniel Maldini (Monza). Continua a rinforzarsi il Como che si è assicurato il terzino Valle (Barcellona) e l'esterno d'attacco Ikonè (Fiorentina).

Infine doppietta del Monza che ha ingaggiato i difensori Palacios (in prestito dall'Inter) e Brorsson (a titolo definitivo dal Mjällby): ora l'ad biancorosso Adriano Galliani è al lavoro per prendere una punta. Nel mirino Jovic (Milan) e Belotti (Como).