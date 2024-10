Inzaghi a caccia di un Conte "riposato"

Ascolta ora 00:00 00:00

L'Inter subito dietro il Napoli. In undici contro dieci, i campioni d'Italia sono stati favoriti dallo sciagurato cileno Maripan espulso dopo 20 minuti così costringendo il Torino, vestito color mortadella, a correre contro vento, contro maxiThuram, perdendo pure Zapata per lungo tempo, con un infortunio simile a quello di Bremer, Toro voleteroso, mai spento, fino alla fine. In attesa di Juventus e Milan, procede la sfida di Inzaghi al Napoli che non è una sorpresa: Aurelio De Laurentiis ha investito come mai prima aveva fatto, ha assunto uno dei migliori allenatori, Conte, che, in assenza di impegni europei, può trasferire meglio le proprie idee su un organico vario e potente, restano ridicole le esibizioni a bordo campo, sue e del suo enorme staff, l'esultanza derviscia non dovrebbe far parte di un grande professionista quale il salentino è, Josè Mourinho è il docente, anche in Turchia, di tale moda teatrale. Non può ballare Juric che deve rinunciare, che strano, a Dybala fermo per muscolo ferito, trasferta di Monza rischiosa, a completare il momento farsesco della Roma, reintegrato Zalewski, fuori rosa per capricci di mercato. Atalanta ok, perfido Retegui tre gol contro il suo vecchio Zena che vede fumo nero di fallimento. Il Milan ondivago ha bisogno di trovare gioco e punti a Firenze, missione non facile. Sulla Juventus, l'euforia di champions va verificata in campionato dove la squadra procede con la ridotta. Come nel caso del Napoli, la squadra è competitiva, la pressione esterna non è così pesante come quella dei campani ma Thiago Motta ha capito che da lui si aspettano risposte chiare nei confronti di Napoli e Inter.

Oggi sapremo, quindi pausa azzurra, tremando al pensiero della sentenza ultima sul caso Diarra che potrebbe mettere fine (a meno di clausole d'emergenza) al calcio che tutti conoscevamo, libero mercato ogni giorno, come in qualunque altro settore lavorativo. Chi investirà più in un club?