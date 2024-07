Inzaghi rinnova in stile Conte-. Juve, oggi firma Thuram

Ascolta ora 00:00 00:00

Avanti insieme. Manca solo la firma, ma ormai ci siamo per il rinnovo di Simone Inzaghi (in foto) con l'Inter. Accordo fino al 2026 con opzione per il 2027 da 6,5 milioni a stagione più premi. Con questo accordo il tecnico piacentino diventa al pari di Antonio Conte l'allenatore più pagato della Serie A. Da una sponda all'altra del Naviglio, dove il Milan continua la caccia al nuovo numero 9 dopo la scelta di Joshua Zirkzee (era la prima scelta rossonera) di andare al Manchester United. Fari puntati su Alvaro Morata che può lasciare l'Atletico Madrid dietro il pagamento della clausola rescissoria da 12 milioni. In tal senso le parole della punta spagnola valgono come una mezza conferma: «In Spagna mi è molto difficile essere felice. Se sono più felice fuori dalla Spagna? Sì, senza dubbio. L'ho detto molte volte. Soprattutto perché la gente mi rispetta. In Spagna non c'è rispetto per niente e nessuno». Ibrahimovic e Furlani sono in pressing per portarlo a Milanello: pronto un triennale da 5 milioni a stagione. In mezzo al campo la prima scelta resta Fofana, ma non c'è ancora accordo totale col Monaco. Così come manca l'intesa col Tottenham per il terzino Emerson Royal. Oggi visite mediche e firme di rito con la Juventus per Khephren Thuram, che arriva in bianconero dal Nizza per 20 milioni più bonus (contratto quinquennale da 2,5 milioni a stagione più bonus). Intanto la Vecchia Signora ha completato la cessione di Kean alla Fiorentina per 13 milioni più 5 di bonus. La Viola vuole pure Colpani dal Monza, che può rimpiazzarlo con Daniel Maldini (Milan). Parecchio fermento in casa Napoli: ieri visite e firme per Rafa Marin (quinquennale) e Spinazzola (biennale): oggi sarà il turno di Buongiorno (quinquennale). Gli azzurri aspettano ora una risposta dallo svincolato Hermoso (offerto un triennale da 4 milioni a stagione più bonus). A proposito di difensori: il Como si avvicina all'ex Real Madrid Varane.

Può lasciare invece l'Italia Ciro Immobile: il Besiktas gli ha offerto un biennale da 6 milioni a stagione e la Lazio ha già dato il via libera alla sua partenza. Infine Fabrizio Ravanelli è il nuovo consulente sportivo del Marsiglia.