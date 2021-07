Italia-Inghilterra, Berrettini-Djokovic, Brasile-Argentina: la grande domenica di sport

Siamo giunti all'antivigilia della finale di Euro 2020 che fortunatamente vedrà protagonista la nostra Italia contro i "padroni di casa" dell'Inghilterra di Gary Southgate. Teatro di questo fantastico ultimo atto sarà un tempio sacro del calcio inglese come Wembley che ospiterà 65.000 spettatori che non vedono l'ora di gustarsi una partita che si preannuncia spettacolare.

Dove assistere al match

Italia-Inghilterra sarà l'evento più seguito dell'intera domenica e sarà possibile seguirla su Sky che fornirà una copertura totale fin dalle prime ore del mattino, con sette inviati nella City (Alessandro Alciato, Giorgia Cenni, Gianluca Di Marzio, Peppe Di Stefano, Giovanni Guardalà, Massimiliano Nebuloni e Marco Nosotti) per documentare, attimo dopo attimo, la marcia di avvicinamento delle due squadre all’atto conclusivo del torneo.

Fischio d’inizio live dalle ore 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251 (anche in 4K HDR con Sky Q satellite) e in streaming su NOW. Pre partita dalle 19.30 su Sky Sport Football (e post gara fino a mezzanotte anche su Sky Sport Uno) con Alessandro Bonan, Alessandro Costacurta, Paolo Condò, Sandro Piccinini, il portiere della Nazionale femminile di calcio Laura Giuliani e mister Fabio Capello in collegamento da Londra. Sarà inoltre possibile seguire la finale di Euro 2020 sulla Rai.

La grande domenica

Nella notte tra sabato e domenica si disputerà la finale di Copa America tra l'Argentina e il Brasile: il match si giocherà al Maracanà Nella notte italiana tra sabato 10 e domenica 11 luglio, il Sud America attende la partita delle partite, la Finale della Copa America 2021 tra Brasile e Argentina, la sfida nella sfida tra Neymar e Messi. Appuntamento alle ore 2 in diretta da Rio de Janeiro su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio e in streaming su NOW con la telecronaca di Riccardo Gentile.

Domenica 11 luglio, però, non sarà solo la serata di Italia-Inghilterra dato che si partirà dal pomeriggio, ore 15, sempre a Londra ma a Wimbledon con la finale tra il grandioso Matteo Berrettini e il numero uno del mondo Novak Djokovic. Sarà sempre Sky a trasmettere in esclusiva l'evento che vede il nostro campione azzurro impegnato nella finale del torneo più prestigioso del circuito.

Diretta del match a partire dalle ore 15 sul nuovo Sky Sport Tennis (205), Sky Sport Uno e Sky Wimbledon 1 (anche in 4K HDR* con Sky Q satellite) e in streaming su NOW, con la telecronaca di Elena Pero e Paolo Bertolucci. L’incontro sarà introdotto da un approfondimento di mezzora (dalle 14.30) e poi seguito dalle immagini della premiazione fino alle 19, con Eleonora Cottarelli e Filippo Volandri in studio, Stefano Meloccaro e Paolo Lorenzi in collegamento da Londra.

