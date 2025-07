Azzurre, che beffa!

Svaniscono nella notte di Ginevra i sogni di gloria della Nazionale di calcio femminile, a tanto così dal risultato più importante della sua storia. Con l'Inghilterra, campione in carica e favorita alla vigilia, le azzurre hanno accarezzato il pensiero stupendo di una finale che mancava da 28 anni. Le beffe del pari al 95' e del ko al 119' sono una punizione severa per le azzurre, che si sono viste sfilare il sogno Europeo dalle mani a un passo dalla finale.

Dopo le polemiche per gli insulti razzisti online a Carter, come promesso le inglesi non si inginocchiano prima del via. Il sostegno arriva da bordo campo e sugli spalti: panchina in piedi, abbracciata sulla linea laterale, mentre in tribuna un cartello recita: "Siamo con te Jess". Soncin sceglie un 4-5-1 con linee compatte, accettando di lasciare il pallino in mano all'Inghilterra. I primi squilli sono delle Leonesse: all'11' James colpisce al volo d'esterno, palla centrale e nessun problema per Giuliani, che al 20' invece può solo guardare la girata di Russo che sibila a lato di pochi centimetri. Al 32', però, un fulmine azzurro squarcia la notte di Ginevra: dai e vai Cantore-Caruso, sul secondo palo sbuca Bonansea che controlla e col mancino manda il pallone sotto la traversa per il vantaggio dell'Italia. Primo gol all'Europeo per la juventina, terzo assist nel torneo per Cantore. La reazione inglese è rabbiosa, e serve una grande Giuliani per dire di no al destro dal limite di James.

La caccia all'1-1 delle Leonesse prosegue in avvio di ripresa: al 51' Hemp manca il pari di testa, un minuto più tardi è decisiva Oliviero che sporca la conclusione dell'attaccante inglese. L'Italia adesso è in affanno, e riesce a uscire dalle corde solo con Cantore, che scappa in contropiede ma trova la respinta di Hampton. Al 63' Girelli esce in lacrime per un problema muscolare, Oliviero salva sulla linea e all'86' Severini si divora il colpo del k.o. centrando Hampton da due passi.

Al 95' arriva la doccia gelata del gol di Agyemang, che dopo aver acciuffato la Svezia ai quarti manda il match ai supplementari fulminando Giuliani dopo una respinta corta del portiere azzurro. All'extra time la beffa finale: rigore generoso per le inglesi al 119', Giuliani para ma Kelly ribadisce in rete la respinta, mandando l'Inghilterra in finale e spezzando il sogno azzurro.