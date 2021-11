Il destino dell'Italia: chi incontreremo agli spareggi Mondiali

Sorteggio agrodolce, quasi amaro, per l'Italia di Roberto Mancini che è stata inserita nel percorso C con Portogallo, Turchia e Macedonia del Nord. Il primo avversario degli azzurri sarà la Macedonia del Nord di Goran Pandev e questo sulla carta è un buon risultato. La pessima notizia per gli azzurri, però, è che in caso di vittoria in gara secca in semifinale ci sarà una bella gatta da pelare in finale e in trasferta. L'Italia infatti dovrà vedersela o contro la Turchia o contro il Portogallo e non potrà farlo in casa (per via del sorteggio beffardo) e dovrà dunque giocare o a Lisbona o a Istanbul. 24-29 marzo le date in cui si disputeranno gli spareggi di Qatar 2022.

Gare secche e una sola certezza: l'Italia per staccare il pass per il mondiale dovrà vincere entrambe le partite e non conterà come. Di certo la semifinale sorride agli azzurri perché la Macedonia del Nord è sulla carta e non solo inferiore rispetto alla nazionale campione d'Europa. Discorso differente per l'eventuale finale dove ovviamente l'Italia se la giocherebbe a viso aperto sia contro il Portogallo e soprattutto contro la Turchia. Queste due nazionali, però, nascondono numerose insidie, soprattutto i lusitani che in attacco hanno un certo Cristiano Ronaldo, vecchia conoscenze del calcio italiano, che fa paura anche a 37 anni (li compirà il 5 febbraio del 2022).

Mancini amaro

Roberto Mancini ha commentato così il sorteggio di Zurigo, di certo non benevolo con l'Italia: "Non è un gran sorteggio, poteva andare un po' meglio. Sia noi che il Portogallo dovremo battere Nord Macedonia e Turchia ed essendo una gara secca le insidie ci sono sempre. Siamo positivi. Come noi avremmo evitato volentieri il Portogallo, anche loro ci avrebbero evitato, non c'è dubbio".

Sulla Macedonia del Nord: "La Nord Macedonia ha fatto un buon gruppo di qualificazione, dovremo fare una grande partita e poi vedremo dove giocheremo la finale. Per noi sarà importante avere tutti i giocatori a disposizione, è la cosa più importante".

I percorsi A e B sono sicuramente più equilibrati e più "facili" con la sfida tra Scozia e Ucraina e Galles-Austria nel percorso A con quest'ultime due che in caso di vittoria giocheranno la finalissima in casa. Nel percorso B, invece, la Russia affronterà la Polonia e chi uscirà vincitrice da questo scontro se la giocherà davanti al pubblico amico contro una tra Svezia e Repubblica Ceca.

GLI ACCOPPIAMENTI (semifinali in gara secca: 24 marzo; finali sempre in gara secca 29 marzo)

Percorso A

Semifinale 1: Scozia-Ucraina

Semifinale 2: Galles-Austria (la vincente giocherà la finale davanti al pubblico di casa)

Percorso B

Semifinale 3: Russia-Polonia (la vincente di questa sfida giocherà la finale in casa)

Semifinale 4: Svezia-Repubblica Ceca

Percorso C

Semifinale 5: Italia-Macedonia del Nord

Semifinale 6: Portogallo-Turchia (la vincente di questa partita giocherà la finale in casa)

TESTE DI SERIE:

Portogallo

Scozia

ITALIA

Russia

Svezia

Galles

SECONDA FASCIA:

Turchia

Polonia

Macedonia del Nord

Ucraina

Austria

Repubblica Ceca