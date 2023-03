Italia, un tris d'altri tempi con Milano capitale

Italia padrona e Milano capitale. La Champions ci regala una svolta improvvisa rispetto alle ultime sofferte stagioni: è il nostro calcio, infatti, a guidare il plotone stagionale della nobiltà europea con tre squadre (meglio della Premier che conta due superstiti) nei quarti, come non accadeva da 17 anni, quando alle due milanesi si era accompagnata la Juve. Non solo, ma Milano torna ad essere al centro del calcio europeo con due squadre, come le era capitato per l'ultima volta appunto nel 2016. Grazie al Napoli di Spalletti (foto), dunque, caliamo un tris che in Champions si era verificato solo tre volte, sempre con le tre big Inter-Milan-Juve: nel 2003, 2005 e 2006. Solo in una delle tre occasioni, però, dal tris è uscita la regina: il Milan 2003 in finale proprio contro la Juve.

Milano invece torna al centro del calcio europeo come non lo era dal 2005-06, quando i rossoneri si fermarono in semifinale contro il Barcellona e i nerazzurri si arresero nei quarti a un'altra spagnola, il Villarreal. Ma quello era un decennio d'oro per la Milano d'Europa, perché tra il 2003 e il 2010 Milan e Inter portarono a casa tre coppe e soprattutto si presentarono per ben tre volte in coppia ai quarti di finale e una volta addirittura in semifinale, quando giocarono uno dei due storici derby (del 2003 e 2005) che ora tutti vorrebbero esorcizzare.

Milano approda con due squadre ai quarti per la quinta volta in tutta la storia della Champions (la prima fu nel 1964, con la coppa che finì all'Inter e il Milan ko nei quarti col Real) e solo Madrid ha saputo fare meglio con sei doppiette, realizzate tutte tra il '14 e il '22, a parte quella storica del 1959. Oltre tutto con due finali Real-Atletico. Negli ultimi anni però ha preso quota pure Londra, che ha tante opzioni, con tre accoppiate Chelsea-Arsenal e una Chelsea-Tottenham. Manchester è invece ferma a una, di quattro anni fa.