Italvolley, tutto facile all'Eurodebutto con il Belgio

È una bella Italvolley quella che inaugura con un rotondo 3-0 l'Europeo maschile. I campioni continentali e del mondo in carica bagnano l'esordio nel torneo con una prestazione convincente contro il Belgio, numero 23 del ranking mondiale e allenato dal nostro Emanuele Zanini. Un primo test probante per i nostri ragazzi, dunque, in una pool eliminatoria dal livello medio molto alto che ci vedrà opposti anche ad avversari del calibro di Germania e, soprattutto, Serbia.

Coach De Giorgi , come già fatto vedere in Nations League, ha le idee piuttosto chiare: sestetto consolidato, rotazione corta e niente esperimenti, per un'Italia che parte subito col piede sull'acceleratore, spinta dal caldissimo pubblico della Unipol Arena di Bologna. Russo apre il match con una pipe vincente e piazza l'ace del primo break, Giannelli mette subito in ritmo tutti i nostri martelli e l'Italia vola sull'8-4, costringendo il Belgio a spendere il primo time-out. Tutto inutile, perché gli azzurri girano a meraviglia, compreso un sistema muro-difesa che si esalta con Galassi ad oscurare la vallata e a stampare il punto del 12-5 che certifica la prima fuga della serata. La Nazionale inserisce il pilota automatico e si porta a casa in scioltezza il primo set (25-17), ma si inceppa un po' in avvio del secondo parziale: il Belgio ne approfitta e si prende il suo primo break di vantaggio, ma ci pensa l'ottimo Russo con un primo tempo e due muri invalicabili a ristabilire l'immediata parità e a lanciare la controfuga azzurra. Gli ospiti provano a rimanere aggrappati al set, ma per il Belgio questa sera c'è davvero troppa Italia in campo: gli azzurri tornano a macinare un volley di altissima qualità, e mettono la freccia involandosi verso la conquista del secondo parziale (25-18), deciso dal servizio vincente del neo entrato Sbertoli.

I ragazzi di De Giorgi vogliono chiudere in fretta la pratica, e strappano subito in avvio del terzo set con i tre martelli azzurri: Michieletto e Lavia sfondano, Romanò tocca di rapina a fil di rete e in un amen l'Italia si è già involata verso la vittoria. C'è spazio anche per l'esordio di Bovolenta, che sigla il punto che vale il 3-0 finale (25-15). Archiviato il primo successo di questo Europeo, gli azzurri si trasferiranno a Perugia dove giovedì alle 21 affronteranno l'Estonia. Se il buongiorno si vede dal mattino, questa Italia promette di farci divertire ancora.