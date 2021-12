"Fossi stato americano...". Il durissimo sfogo di Jacobs

Marcell Jacobs è l'uomo più veloce del mondo e questo nessuno può contestarlo con buona pace degli inglesi che ancora non se ne sono fatti una ragione a distanza di mesi dalle Olimpiadi di Tokyo che hanno visto l'atleta azzurro trionfare nei 100 metri piani e nella staffetta 4x100. Il 27 nato ad El Paso, in Texas, in una lunga intervista concessa a La Repubblica ha spiegato: "Se a El Paso in Texas e fosse cittadino americano, le sarebberoei si chiamasse Lamont Marcell Jacobs, fosse nato arrivate certe accuse? Assolutamente no. Pausa. Sorriso. Corpo che ondeggia. Assolutamente no, ripete", questa la risposta secca dell'atleta azzurro alla domanda volutamente provocatoria da parte del giornalista.

Jacobs si è mostrato ancora una volta un ragazzo pragmatico, serio e con i piedi per terra e ha ammesso di non aver mai sognato quella finale dei 100 metri piani: "Non l'o mai sognata, l'ho fatto talmente tante volte prima che adesso che l'ho corsa è sparita dalle mie notti. Con la testa sono già sui prossimi obiettivi, il 2022 sarà un anno importante, e ci arriverò da campione olimpico: ho delle responsabilità". Marcell ha poi ripercorso quella fantastica giornata che gli ha regalato il meritato oro: "È venuto tutto naturalmente, non volevo dimostrare qualcosa che non sono: era una delle poche volte nella mia carriera in cui ero così sereno. Ero contento di essere lì, lavoravo da tutta la vita per quel momento e me lo stavo godendo"

Jacobs ha poi respinto al mittente le assurde accuse che gli sono state mosse in questi mesi: "Sono tutte bugie, sapevano bene chi fossi. Stanno solo rosicando, gli dà fastidio che non abbia vinto un loro atleta. Ora veniamo a quel che dice il mio allenatore" . Il 27enne azzurro ha poi parlato del suo sogno olimpico: "Il mio sogno olimpico nasce quando ero bambino, però Roma è stato uno dei centri in cui si è realizzato. Vedere altre persone, essere di stimolo mi piace. Di spazio ce n'è, non serve riservare una pista solo per me".