Jacobs porta la 4x100 a Parigi. Tris di staffette per l'Italia

Parigi o cara allarga i posti letto nella palazzina dell'Italia alla prossima olimpiade perché di sicuro avremo tre staffette in pista dopo il bel lavoro nelle batterie ai mondiali sulla pista di Nassau.

La 4x100 dorata di Tokio è tornata ad essere famiglia e in quel gruppo hanno saputo cantare in coro: Bobby Rigali (0.163 allo sparo, 1063 per il suo viaggio) che ha passato il testimone in sicurezza a Jacobs (nella foto), il sarto benedetto che poi in 904 ha lanciato Lollo Patta capace in 919 di appoggiare dolcemente il bastone nella mano del Pippo Tortu che in 918, senza forzare, ci ha fatto timbrare il passaporto a cinque cerchi anche se gli americani ci hanno dato qualche metro, anche se stanotte Giappone, Canada, Cina, Francia, Gran Bretagna e Giamaica cercheranno di tenerci lontano dai 40 mila dollari di premio.

Un viaggio in prima classe che serviva alla famiglia del professor Di Mulo che poi si godeva la qualificazione delle due staffette sul miglio.

La 4X400 maschile con la bella novità del ventunenne milanese Luca Sito (4536) che ha lanciato Aceti, Scotti e Re a prendere il biglietto in prima classe per Parigi. Bravi i ragazzi bravissime le quattrocentiste Borga, Folorunso, Trevisan e la Mangione prima sul traguardo. Stanotte scopriremo se la 4X100 femminile troverà in pista il buono olimpiadi, che invece difficilmente troverà la 4X400 mista soltanto 20^ in batteria.

Torniamo alla famiglia dello sprint. Jacobs sembrava il più contento per aver ritrovato le vibrazioni che ora gli serviranno per correre bene ad Ostrava, Roma, Oslo, poi all'Europeo e alla fine ai Giochi dove dovrà difendere il suo oro.

Allegro e bello da vedere, una garanzia per non dare preoccupazioni al Filippo Tortu che in riscaldamento aveva sentito qualche fastidio e ha preferito non forzare.