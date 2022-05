Marcell Jacobs ricoverato: deve saltare la gara di Nairobi

Brutte notizie per Marcell Jacobs che è finito al protno soccorso per un problema gastrointestinale che lo costringerà a saltare la Kip Keino Classic di Nairobi. Il campione olimpico a Tokyo 20020 nei 100 metri piani, si trova in osservazione al Pronto Soccorso del Ruaraka Uhai Neema Hospital, gestito dalla Ong italiana World Friends.

Ad annunciare il suo stato di salute e il suo forfait il suo coach Paolo Camossi: "Ci teniamo a ringraziare lo staff e i medici, Gianfranco Morino e Washington Njogu, che sono stati molto attenti, cordiali e professionali con Marcell e con tutti noi. Ringraziamo anche il personale dell'Ambasciata d'Italia, in particolare il security officer, che ci hanno dato assistenza in tutta questa vicenda".

Jacobs ha dunque dovuto alzare bandiera bianca per colpa di un virus. Da sottolineare il tempestivo intervento dell’ambasciata e in particolare del funzionario Francesco Giudici che ha predisposto per il campione azzurro il tempestivo trasferimento presso il pronto soccorso del Rueraka Uhai Neema Hospital, gestito dalla Ong italiana World Friends, dove operano medici italiani: la struttura ospedaliera dista poche centinaia di metri dal Safari Park Hotel.

Marcell ha iniziato dopo aver avvertito i primi sintomi, febbre molto alta e disidratazione, è stato sottoposto a esami del sangue approfonditi, a flebo di antibiotici e tenuto sotto costante monitoraggio dal personale medico. Fortunatamente è stato riscontrato solo un forte virus intestinale, probabilmente dovuto a qualche alimento consumato qualche ora prima, molto debilitante. Fortunatamente Paolo Camossi, il suo allenatore, non ha avuto scompensi mentre il manager Marcello Magnani e Marcellini hanno avvertito qualche sintomo riconducibile al virus intestinale. Jacobs, dunque, non prenderà parte ad un evento a cui teneva particolarmente.