Jorginho sbaglia il rigore al 90': solo 1-1 contro la Svizzera. Qatar 2022 a rischio

L'Italia di Roberto Mancini vede le streghe contro la Svizzera di Murat Yakin, va sotto nel punteggio in virtù della rete dell'ex Udinese Widmer, la pareggia con Giovanni Di Lorenzo e alla fine potrebbe pure vincerla ma ancora una volta Jorginho la "tradisce" calciando alle stelle un calcio di rigore al 90'. Ora i campioni d'Europa in carica sono costretti a battere l'Irlanda del Nord, a domicilio, nell'ultimo turno sperando che i rossocrociati non battano la Bulgaria eguagliando o superando gli azzurri a livello di differenza reti che sarà decisiva per stabire il primato del girone e dunque l'accesso diretto al mondiale in Qatar 2022. La partita è stata difficile, rognosa, equilibrata e alla fine per come si era messa, con l'iniziale vantaggio siglato dall'ex Udinese Widmer, è andata anche bene agli azzurri che quantomeno sono riusciti a raddrizzarla grazie alla rete di Giovanni Di Lorenzo.

"Sono cose che capitano, avremmo già chiuso la pratica. Lui è uno dei rigoristi se se l'è sentito di tirarla ha fatto bene. Primo tempo abbiamo fatto fatica, meglio nel secondo tempo

Svizzera: Sommer; Widmer, Akanji, Schär, Rodriguez; Zakaria, Freuler; Vargas, Shaqiri, Steffen; Okafor. Ct. Yakin

Italia: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Chiesa, Belotti, Insigne. Ct. Mancini

Reti: 11' Widmer (S), 36' Di Lorenzo (I), 90' Jorginho (I)