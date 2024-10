Juric allontana l'ombra di De Rossi ma stavolta non vince

Ascolta ora 00:00 00:00

L'ombra di De Rossi (per ora) si allontana, ma la terza vittoria di fila in serie A resta un tabù nella carriera da allenatore di Ivan Juric. L'1-1 che frena la marcia del tecnico croato anche in campionato va stretto ai giallorossi. Prestazione molto diversa da quella opaca a Boras nella trasferta europea, raffica di occasioni per prendere i tre punti a Monza: Pellegrini, Koné, Dovbyk (poi a segno con uno slalom in area da applausi) ci hanno provato a turno.

E oltre al rammarico per una partita non vinta nonostante 15 tiri in porta, c'è la protesta ufficiale della società su un rigore non concesso a Baldanzi (evidente il pestone in area subìto da Kyriakopoulos). «Non sono solito parlare dell'arbitraggio, ma il rigore era chiaro - così il ds Ghisolfi che ai microfoni si esprime ancora in francese -. Magari l'arbitro era lontano e non ha visto, non capisco però perchè il Var non sia intervenuto. Esigo rispetto per il club, i calciatori e i tifosi, c'è molta frustrazione nello spogliatoio». «L'arbitro mi ha detto che Kyriakopoulos prima salta e poi mi colpisce, ma rivendendo le immagini non è affatto così», rivela con amarezza Baldanzi.

Così finisce 1-1 con il botta e risposta tra Dovbyk (per lui terzo gol in campionato dopo quelli a Genoa e Udinese) e Dany Mota (11° gol come Pessina, nessuno come loro tra i biancorossi), appena entrato in campo. La Roma sa solo pareggiare lontano dall'Olimpico: quattro X esterni di fila a inizio stagione non li aveva mai realizzati. «La squadra ha avuto l'atteggiamento giusto, in quel momento della gara non pensavo di subire gol - le parole del tecnico Juric -. Tutte le cose sono state fatte bene, mi dispiace non vincere partite così. Tra l'altro nessuno in campionato aveva messo il Monza tanto in difficoltà come abbiamo fatto noi».

La classifica resta deficitaria, la squadra appare ancora condizionata da cattivi pensieri e tensioni. E poi sui cambi Juric continua a fare scelte discutibili. Il Monza non vince da 16 gare, ovvero dal 16 marzo scorso: una striscia così negativa non la viveva dalla stagione 2014-15 in serie C.