Juric, pericolo scampato. Roma ringrazia baby Pisilli lanciato da Mou

Uno svantaggio rimontato a fatica, tanti rischi corsi e un gioco mostrato a corrente alternata. Ma alla fine il risultato è positivo e tiene la Roma in linea di galleggiamento con l'«affollato» vertice della classifica. L'eroe di una giornata sofferta, nella quale è proseguita la contestazione della Curva Sud (altri 15 minuti iniziali in silenzio e fischi al termine del match nonostante la vittoria), non poteva che essere un romano e romanista che lunedì scorso ha compiuto 20 anni. Si tratta di Niccolò Pisilli, uno dei migliori talenti del vivaio giallorosso, lanciato da Mou, «coccolato» da De Rossi e ora confermato anche da Juric.

Niente maglia da titolare per il baby centrocampista contro un Venezia dell'ex Di Francesco - 20 mesi alla guida dei giallorossi - da elogiare per l'impegno e la voglia di portarsi a casa almeno un punto (ma quanti errori decisivi sotto porta...) ma al suo ingresso dopo un'ora di gara ha dato la sterzata giusta alla gara. La Roma aveva già alzato il ritmo e lui ha cercato il gol da varie posizioni e lo ha trovato di testa a pochi minuti dalla fine quando la contestazione dell'Olimpico stava già montando. Diventando anche il più giovane italiano a segnare nel campionato in corso. «Mi sono fatto il regalo di compleanno, ma non c'è tempo per festeggiare il gol (il primo in serie A, ndr e per di più davanti ai suoi tifosi), torniamo ad allenarci subito, giovedì c'è la Coppa. Dedico il gol alla mia famiglia e ai miei compagni, è uno sogno che si avvera. Cerco di imparare dai grandi magari rubandogli anche qualche dettaglio».

«Questa Roma gioca col cuore, abbiamo un grande gruppo. E che energia ha Pisilli...», così Juric, al secondo successo dopo quello con l'Udinese.

Ma che sofferenza contro un Venezia passato avanti con Pohjanpalo - secondo gol di fila -, che fallisce più volte il raddoppio e che dopo mezz'ora di vantaggio subisce l'uno-due in 9 minuti con Cristante e Pisilli. «Core de Roma» nel giorno in cui serviva proprio il cuore...